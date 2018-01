Conselheira assume presidência do Tribunal de Contas de SP

Por Julia Affonso

A conselheira Cristiana de Castro Moraes assumirá na segunda feira, 2, a presidência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A sessão solene para posse de Cristiana, primeira mulher a integrar o colegiado em 90 anos de instituição, está marcada para as 11 horas do próximo dia 2 de fevereiro no auditório nobre do TCE, em São Paulo.

Ela foi eleita para presidir o Tribunal de Contas do Estado no ano de 2015. Vão compor a cúpula da Corte de contas o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, vice-presidente, e o conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, corregedor.

Nascida em Belo Horizonte e servidora de carreira do Tribunal de Contas, egressa do Corpo de Auditores, Cristiana de Castro Moraes tomou posse no cargo de conselheira em 23 abril de 2012. No exercício de 2014 foi vice-presidente e também presidiu a Primeira Câmara.

Além de Bacharel em Administração pela Universidade Federal de Viçosa (1990) e em Direito pela Universidade Federal do Espirito Santo (2006), a conselheira Cristiana é Mestrada em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRS (1993), Pós-graduada em Contabilidade pela Universidade Federal do Espírito Santo-UFES (2000), em Direito Público pelo Centro Universitário Salestiano de São Paulo (2008) e em Direto Penal pela Universidade Católica Dom Bosco (2009).