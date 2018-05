Conheça os senadores da Comissão de impeachment de Dilma

A Comissão Especial do Senado que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) é composta por 42 senadores – 21 titulares e 21 suplentes. Uma vaga de suplência, que é do PMDB, está em aberto. Parlamentares vão dar continuidade ao processo que pode levar ao afastamento de Dilma.

No dia 17 de abril a Câmara dos Deputados aprovou, com 367 votos favoráveis, mais do que os 342 necessários, a continuidade do processo de impedimento de Dilma Rousseff, que agora está sob análise no Senado. Se for aceito também no Senado, a presidente será afastada por 180 dias para ser julgada pelo Congresso e, neste período, o vice-presidente Michel Temer assume a Presidência.

Se ao final do processo o Congresso decidir pelo afastamento da petista, o vice segue como presidente até o final do mandato, em 2018.

COMISSÃO ESPECIAL DO IMPEACHMENT DO SENADO

Presidente: Raimundo Lira (PMDB-PB)

E-mail: raimundo.lira@senador.leg.br

Economista, empresário e professor. Em seu primeiro mandato no Senado ficou na casa entre 1987-1995. Era primeiro suplente do senador Vital do Rêgo (PMDB-PB). Assumiu a cadeira de titular em 2014, quando Vital do Rêgo se tornou ministro do Tribunal de Contas da União.

Data de Nascimento: 16/12/1943

Naturalidade: Cajazeiras (PB)

Relator: Antonio Anastasia (PSDB-MG)

E-mail: antonio.anastasia@senador.leg.br

Advogado. Foi vice-governador de Minas Gerais entre 2007 e 2010, governador do Estado em 2010 e entre 2011 e 2014. É senador desde 2015.

Data de Nascimento: 09/05/1961

Naturalidade: Belo Horizonte (MG)

BLOCO DA MAIORIA (PMDB)

Rose de Freitas (PMDB-ES)

E-mail: rose.freitas@senadora.leg.br

Foi deputada estadual pelo Espírito Santo entre 1983 e 1987 e deputada federal pelo Estado nos mandatos 1987/1991, 1991/1995, 2001/2002, 2003/2007, 2007/2011 e 2011. É senadora desde 2015.

Data de Nascimento: 23/01/1949

Naturalidade: Caratinga (MG)

Simone Tebet (PMDB-MS)

E-mail: simone.tebet@senadora.leg.br

É advogada e professora. Foi deputada estadual pelo Mato Grosso do Sul entre 2003 e 2004. Eleita prefeita de Três Lagoas (MS), em 2004, foi reeleita em 2008. Foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul em 2011. Desde 2015 é senadora pelo Estado.

Data de Nascimento:22/02/1970

Naturalidade: Três Lagoas (MS)

Waldemir Moka (PMDB-MS)

E-mail: waldemir.moka@senador.leg.br

É médico e professor. Vereador no Mato Grosso do Sul entre 1983 e 1986, deputado estadual entre 1987 e 1991, 1991 e 1995, 1999 e 2003, 2003 e 2007 e 2007 e 2011. É senador desde 2011.

Data de Nascimento: 10/10/1951

Naturalidade: Bela Vista (MS)

Dário Berger (PMDB-SC)

E-mail: dario.berger@senador.leg.br

É administrador de empresas. Foi prefeito da cidade de São Jose, em Santa Catarina, por dois mandatos: 1997/2000 e 2001/2004. Foi eleito prefeito de Florianópolis entre 2005 e 2008 e reeleito para mais quatro anos, 2009/2012. Desde 2015, é senador pelo Estado.

Data de Nascimento: 07/12/1956

Naturalidade: Bom Retiro (SC)

Raimundo Lira (PMDB-PB), presidente da Comissão

SUPLENTES

Marta Suplicy (PMDB-SP)

E-mail: marta.suplicy@senadora.leg.br

É psicóloga. Deputado Federal por São Paulo entre 1995 e 1999, prefeita da capital paulista entre 2001 e 2004. É senadora desde 2011.

Data de Nascimento: 18/03/1945

Naturalidade: São Paulo (SP)

Garibaldi Alves Filho (PMDB-RN)

E-mail: garibaldi.alves@senador.leg.br

É jornalista. Deputado Estadual pelo Rio Grande do Norte nos mandatos 1971/1975, 1975/1979, 1979/1983 e 1983/1985. Foi prefeito de Natal entre 1986 e 1988, senador entre 1991 e 1994, governador do Estado entre 1995 e 1999 e 1999 e 2002. Eleito senador em 2003, foi reeleito em 2011.

Data de Nascimento: 04/02/1947

Naturalidade: Natal (RN)

João Alberto (PMDB-MA)

E-mail: joao.alberto.souza@senador.leg.br

É economista. Deputado estadual entre 1971/1975, deputado federal em dois mandatos 1979 e 1987. Prefeito de Bacabal (1987/1989), vice-governador do Maranhão (1987/1990), governador do Estado (1990/1991), deputado Federal (1995/1999), senador (1999/2007) e vice-governador do Maranhão (2009-2010). É senador pelo Estado desde 2011.

Data de Nascimento: 01/10/1935

Naturalidade: São Vicente Ferrer (MA)

Hélio José (PMDB-DF)

E-mail: heliojose@senador.leg.br

É engenheiro. Senador desde 2015.

Data de Nascimento: 09/03/1960

Naturalidade: Corumbá de Goiás (GO)

Vaga em aberto

OPOSIÇÃO (PSDB-DEM-PV)

Antonio Anastasia (PSDB-MG), relator da Comissão

Aloysio Nunes (PSDB-SP)

E-mail: aloysionunes.ferreira@senador.leg.br

É advogado e professor. Deputado estadual entre 1983 e 1987 e 1987 e 1991. Foi vice-governador de São Paulo entre 1991 e 1994 e deputado federal por 3 mandatos 1995 e 1999, 1999 e 2003, 2003 e 2007. É senador desde 2011.

Data de Nascimento: 05/04/1945

Naturalidade: São José do Rio Preto (SP)

Cassio Cunha Lima (PSDB-PB)

E-mail: cassio.cunha.lima@senador.leg.br

É advogado. Deputado Federal pela Paraíba em 1987, prefeito de Campina Grande em 1989 e deputado federal em 1995. Eleito em 1997 para a prefeitura de Campina Grande, foi reeleito em 2001. Governador do Estado em 2003 e 2007. É senador a partir de 2011.

Data de Nascimento: 05/04/1963

Naturalidade: Campina Grande (PB)

Ronaldo Caiado (DEM-GO)

E-mail: ronaldo.caiado@senador.leg.br

Médico, proprietário rural e professor. Deputado Federal durante 5 mandatos, entre 1991 e 2015. É senador desde 2015.

Data de Nascimento: 25/09/1949

Naturalidade: Anápolis (GO)

SUPLENTES

Tasso Jereissati (PSDB-CE)

E-mail: tasso.jereissati@senador.leg.br

Empresário. Governador do Ceará entre 1987 e 1991 e por mais dois mandatos 1995/1999 e 1999/2002. Senador entre 2003 e 2011 e partir de 2015.

Data de Nascimento: 15/12/1948

Naturalidade: Fortaleza (CE)

Ricardo Ferraço (PSDB-ES)

E-mail: ricardo.ferraco@senador.leg.br

Empresário. Vereador na cidade de Cachoeiro do Itapemirim entre 1982 e 1985. Deputado estadual por dois mandatos 1991/1995 e 1995/1999. Foi deputado federal pelo Espírito Santo entre 1999 e 2003. Vice-governador do Estado entre 2007 e 2010. Desde 2011 é senador.

Data de Nascimento: 17/08/1963

Naturalidade: Cachoeiro de Itapemirim (ES)

Paulo Bauer (PSDB-SC)

E-mail: paulo.bauer@senador.leg.br

É contador e administrador. Deputado Estadual entre 1987 e 1991. Dois mandatos como deputado federal por Santa Catarina entre 1991/1995 e 1995/1999. Foi vice-governador do Estado entre 1999/2002 e deputado federal entre 2003 e 2007 e em 2007. Senador desde 2011.

Data de Nascimento: 20/03/1957

Naturalidade: Blumenau (SC)

Davi Alcolumbre (DEM-AP)

E-mail: davi.alcolumbre@senador.leg.br

É comerciante. Foi vereador entre 2001 e 2002. Deputado federal por três mandatos 2003/2007, 2007/2011 e 2011/2014; É senador desde 2015.

Data de Nascimento: 19/06/1977

Naturalidade: Macapá (AP)

APOIO AO GOVERNO (PT-PDT)

Lindbergh Farias (PT-RJ)

E-mail: lindbergh.farias@senador.leg.br

Formado em Direito. Deputado Federal pelo Rio de Janeiro entre 1995/1999 e 2003/2007. Prefeito de Nova Iguaçu entre 2005 e 2008 e entre e 2009 e 2010. Senador desde 2011.

Data de Nascimento: 08/12/1969

Naturalidade: João Pessoa (PB)

Gleisi Hoffmann (PT-PR)

E-mail: gleisi@senadora.leg.br

É advogada. Senadora desde 2011.

Data de Nascimento: 06/09/1965

Naturalidade: Curitiba (PR)

José Pimentel (PT-CE)

E-mail: jose.pimentel@senador.leg.br

É bancário e advogado. Deputado Federal por 4 mandatos: 1995/1999, 1999/2003, 2003/2007 e 2007/2011. Senador desde 2011.

Data de Nascimento: 16/10/1953

Naturalidade: Picos (PI)

Telmário Mota (PDT-RR)

E-mail: telmariomota@senador.leg.br

Técnico em Contabilidade e economista. Vereador entre 2007 e 2012. Senador desde 2015.

Data de Nascimento: 15/02/1958

Naturalidade: Normandia (RR)

Suplentes

Humberto Costa (PT-PE)

E-mail: humberto.costa@senador.leg.br

Médico e jornalista. Deputado estadual entre 1991 e 1995, deputado federal entre 1995 e 1999 e senador desde 2011.

Data de Nascimento: 07/07/1957

Naturalidade: Campinas (SP)

Fátima Bezerra (PT-RN)

E-mail: fatima.bezerra@senadora.leg.br

Professora e Pedagoga. Deputado Estadual por dois mandatos 1995/1999 e 1999/2003 e deputado Federal por três mandatos 2003/2007, 2007/2011 e 2011/2015. Senador desde 2015.

Data de Nascimento: 19/05/1955

Naturalidade: Nova Palmeira (PB)

Acir Gurgacz – (PDT-RO)

E-mail: acir@senador.leg.br

Empresário. Prefeito da cidade de Ji-Paraná entre 2001 e 2002. É senador desde 2009.

Data de Nascimento: 25/02/1962

Naturalidade: Cascavel (PR)

João Capiberibe (PSB-AP) – (vaga cedida)

E-mail: joao.capiberibe@senador.leg.br

Zootecnista. Prefeito de Macapá entre 1989 e 1992. Governador do Amapá por dois mandatos 1995/1999 e 1999/2002. É senador desde 2003.

Data de Nascimento: 06/05/1947

Naturalidade: Afuá (PA)

SOCIALISMO E DEMOCRACIA (PSB, PPS, PC do B e Rede)

Romário (PSB-RJ)

E-mail: romario@senador.leg.br

Empresário. Deputado Federal em 2011 e senador a partir de 2015.

Data de Nascimento: 29/01/1966

Naturalidade: Rio de Janeiro (RJ)

Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE)

E-mail: fernandobezerracoelho@senador.leg.br

Administrador de empresas. Deputado Estadual entre 1983 e 1987, deputado federal por dois mandatos 1987/1991 e 1991/1992. Foi prefeito de Petrolina entre 1993 e 1996. É senador desde 2015.

Data de Nascimento: 07/12/1957

Naturalidade: Petrolina (PE)

Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM)

E-mail: vanessa.grazziotin@senadora.leg.br

Farmacêutica. Vereadora de Manaus por três mandatos 1989/1993, 1993/1996 e 1997/1999. Deputada federal por três mandatos 1999/2003, 2003/2007 e 2007/2011. É senadora desde 2011.

Data de Nascimento: 29/06/1961

Naturalidade: Videira (SC)

Suplentes

Roberto Rocha (PSB-MA)

E-mail: robertorocha@senador.leg.br

Administrador de empresas. É deputado estadual pelo Maranhão entre 1991 e 1995 e deputado federal por três mandatos 1995/1999, 1999/2003, 2007/2011. É senador desde 2015.

Data de Nascimento: 04/08/1965

Naturalidade: São Luís (MA)

Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

E-mail: randolfe.rodrigues@senador.leg.br

Professor. Deputado Estadual entre 1999 e 2002 e entre 2003 e 2006. É senador desde 2011.

Data de Nascimento: 06/11/1972

Naturalidade: Garanhuns (PE)

Cristovam Buarque (PPS-DF)

E-mail: cristovam.buarque@senador.leg.br

É professor. Governador do Distrito Federal entre 1995 e 1998. Senador desde 2003.

Data de Nascimento: 20/02/1944

Naturalidade: Recife (PE)

Bloco Moderador (PR, PTB, PSC, PRB e PTC)

Wellington Fagundes (PR-MT)

E-mail: wellington.fagundes@senador.leg.br

Médico. Deputado federal por seis mandatos 1991/1995, 1995/1999, 1999/2003, 2003/2007, 2007/2011 e em 2011. É senador desde 2015.

Data de Nascimento: 01/06/1957

Naturalidade: Rondonópolis (MT)

Zeze Perrella (PTB-MG)

E-mail: zeze.perrella@senador.leg.br

Deputado federal entre 1999 e 2003 e deputado estadual entre 2007 e 2011. É senador desde 2011.

Data de Nascimento: 22/02/1957

Naturalidade: São Gonçalo do Pará (MG)

Suplentes

Eduardo Amorim (PSC-SE)

E-mail: eduardo.amorim@senador.leg.br

Advogado e médico. Deputado federal entre 2007/2011 e senador desde 2011.

Data de Nascimento: 17/05/1963

Naturalidade: Itabaiana (SE)

Magno Malta (PR-ES)

E-mail: magno.malta@senador.leg.br

Pastor Evangélico. Vereador em Cachoeiro de Itapemirim entre 1993 e 1994. Deputado estadual no Espírito Santo entre 1995 e 1999 e deputado federal pelo Estado em 1999. É senador desde 2003.

Data de Nascimento: 16/10/1957

Naturalidade: Macarani (BA)

DEMOCRACIA PROGRESSISTA (PP-PSD)

Ana Amélia (PP-RS)

E-mail: ana.amelia@senadora.leg.br

É jornalista. Senadora desde 2011.

Data de Nascimento: 23/03/1945

Naturalidade: Lagoa Vermelha (RS)

José Medeiros (PSD-MT)

E-mail: josemedeiros@senador.leg.br

Professor. Senador desde 2015.

Data de Nascimento: 19/03/1970

Naturalidade: Caicó (RN)

Gladson Cameli (PP-AC)

Engenheiro e empresário. Deputado Federal entre 2007/2011 e 2011/2015. Senador desde 2015.

Data de Nascimento: 26/03/1978

Naturalidade: Cruzeiro do Sul (AC)

E-mail: gladson.cameli@senador.leg.br

Suplentes

Otto Alencar (PSD-BA)

E-mail: otto.alencar@senador.leg.br

Médico. Deputado estadual por três mandatos 1987/1990, 1991/1994 e 1995/1998. Foi vice-governador da Bahia entre 1999/2002 e governador do Estado em 2002. É senador desde 2015.

Data de Nascimento: 28/08/1947

Naturalidade: Ruy Barbosa (BA)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

E-mail: sergio.petecao@senador.leg.br

Técnico em Contabilidade e empresário. Deputado estadual por três mandatos 1995/1998, 1999/2002 e 2003/2006. Deputado federal em 2007 e senador desde 2011.

Data de Nascimento: 20/04/1960

Naturalidade: Rio Branco (AC)

Wilder Morais (PP-GO)

E-mail: wilder.morais@senador.leg.br

É engenheiro. Senador desde 2012.

Data de Nascimento: 29/06/1968

Naturalidade: Taquaral (GO)