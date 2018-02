“Congresso: nos deixem trabalhar. Sociedade, precisamos de vocês”, diz coordenador da Lava Jato

Enquanto o o Senado Federal e o presidente Renan Calheiros tentam, mais uma vez, votar o projeto de abuso de autoridade, o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava, em Curitiba, utilizou uma rede social para criticar as tentativas de atrapalhar o desenrolar das investigações.

No texto publicado em sua página no Facebook, Dallagnol compara o fato dos procuradores passarem o dia de hoje trabalhando para finalizar duas novas denúncias e o acordo de leniência da Odebrecht enquanto os senadores “passaram o dia trabalhando duro no Senado para derrubar tudo o que fazemos aqui”.

O senador Renan Calheiros colocou o projeto de Abuso de Autoridade na pauta de votação de hoje e, neste momento, os senadores discutem a possibilidade de tirar a urgência do projeto.

Veja íntegra do texto publicado por Dallagnol:

Passamos o dia trabalhando duro para concluir duas denúncias e fechar um grande acordo de leniência. Agora, de noite, percebo que alguns senadores passaram o dia trabalhando duro no Senado para derrubar tudo o que fazemos aqui. Congresso: nos deixem trabalhar. Sociedade, precisamos de Vocês.

#DeixemJustiçaTrabalhar #PL280Não