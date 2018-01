Condenações da Lava Jato somam 680 anos

Relatório da Justiça Federal aponta que as condenações da Operação Lava Jato somam 680 anos, 8 meses e 25 dias. Até esta segunda-feira, 7, o juiz Sérgio Moro, que conduz as ações na primeira instância, havia absolvido 14 investigados e condenado 57. Entre os condenados estão os maiores empreiteiros do País, ex-diretores da Petrobrás e políticos. O magistrado proferiu 14 sentenças.

O engenheiro Renato Duque, ex-diretor de Serviços da Petrobrás recebeu a maior pena da Lava Jato até o momento, 20 anos e 8 meses de prisão. Apontado como elo do PT no esquema Petrobrás, o executivo está preso desde 16 de março deste ano. Renato Duque foi condenado em uma das ações a que responde na Justiça Federal, no Paraná, acusado de de ter recebido uma parcela de uma propina de R$ 36,3 milhões.

A segunda maior condenação foi imposta ao ex-deputado Pedro Corrêa (ex-PP-PE)– condenado no Mensalão e na Lava Jato -, 20 anos, 7 meses e 10 dias -, por corrupção e lavagem de dinheiro. Pelos mesmos crimes, Sérgio Moro impôs ao ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, apontado pelos investigadores como intermediador de propina ao PT, foi imposta uma pena de 15 anos e 4 meses.

O doleiro Alberto Youssef, um dos delatores do esquema de corrupção instalado na Petrobrás entre 2004 e 2015, foi quem recebeu o maior número de condenações da Lava Jato. Ao todo, foram 6. Personagem central da operação, Alberto Youssef está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba. O doleiro esteve presente em 11 sentenças proferidas por Sérgio Moro. Alberto Youssef foi absolvido em três ações.

Dados do Ministério Público Federal, atualizados em 12 de novembro de 2015, apontam que os crimes já denunciados na Lava Jato envolveram o pagamento de R$ 6,4 bilhões em propina. Deste total, R$ 1,8 bilhão foi recuperado via acordo de colaboração premiada, segundo a Procuradoria da República, no Paraná.

A primeira delação fechada na Lava Jato foi a do ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa. O engenheiro assumiu o cargo na estatal em 2004, por indicação do PP. Ele revelou que outros partidos, como o PT e o PMDB, assumiram o controle de outras áreas da Petrobrás. Costa citou deputados, senadores, governadores e ex-parlamentares supostamente beneficiários da corrupção que se instalou na estatal petrolífera.

O ex-diretor já foi condenado em quatro processos. Em outubro, ele passou do regime de prisão domiciliar para o semiaberto, sob monitoramento de tornozeleira eletrônica e com obrigação de dormir em casa.

Foram condenados também outros delatores: o ex-diretor da área Internacional da Petrobrás Nestor Cerveró – em dois processos – 5 anos e 12 anos, 3 meses e 10 dias -, o lobista Fernando Falcão Soares, o Fernando Baiano, (delator do presidente da Câmara, Eduardo Cunha) – 16 anos, 1 mês e 10 dias -, o ex-gerente Pedro Barusco, o lobista Mário Góes e os executivos Julio Camargo e Augusto Mendonça.

QUEM SÃO OS CONDENADOS:

Adir Assad

Agenor Franklin Magalhães Medeiros

Alberto Elisio Vilaca Gomes

Alberto Youssef

André Catão de Miranda

André Luiz Vargas Ilario

Antônio Carlos Brasil Fioravante Pieruccini

Augusto Ribeiro de Mendonça Neto

Carlos Alberto Pereira da Costa

Carlos Habib Chater

Cleverson Coelho de Oliveira

Dalton dos Santos Avancini

Dario de Queiroz Galvão Filho

Dario Teixeira Alves Júnior

Ediel Viana da Silva

Eduardo Hermelino Leite

Enivaldo Quadrado

Erton Medeiros Fonseca

Esdra de Arantes Ferreira

Faiçal Mohamed Nacirdine

Fernando Antônio Falcão Soares

Fernando Augusto Stremel Andrade

Iara Galdino da Silva

Ivan Veron Gomes Torres Júnior

Jayme Alves de Oliveira Filho

Jean Alberto Luscher Castro

João Luiz Correia Argolo dos Santos

João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado

João Ricardo Auler

João Vaccari Neto

José Aldemário Pinheiro Filho

José Ricardo Nogueira Breghirolli

Juliana Cordeiro de Moura

Julio Gerin de Almeida Camargo

Leandro Meirelles

Leon Denis Vargas Ilario

Leonardo Meirelles

Luccas Pace Júnior

Marcio Andrade Bonilho

Maria Dirce Penasso

Mario Frederico Mendonça Goes

Matheus Coutinho de Sá Oliveira

Nelma Mitsue Penasso Kodama

Nestor Cunat Cerveró

Paulo Roberto Costa

Pedro Argese Júnior

Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto

Pedro José Barusco Filho

Rafael Ângulo Lopes

Renato de Souza Duque

Renê Luiz Pereira

Ricardo Hoffmann

Rinaldo Gonçalves de Carvalho

Rogério Cunha de Oliveira

Sérgio Cunha Mendes

Sonia Mariza Branco

Waldomiro Oliveira