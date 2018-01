Condenação de Lula é sinal de que Justiça está funcionando, diz Transparência Internacional

O presidente da Transparência Internacional, José Ugaz, afirmou, nesta quarta-feira, 12, que a condenação do ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de prisão proferida pelo juiz federal Sérgio Moro é ‘é um sinal significativo de que o estado de direito está trabalhando no Brasil e que não há impunidade, mesmo para os poderosos’. A entidade diz ver ‘ataques de todos os lados’ às investigações e exige ‘garantias’ de que a Lava Jato siga em frente sem ‘interferências de partidos políticos’.

O petista foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro de R$ 2,25 milhões em razão de supostamente ter aceitado para o triplex no Guarujá e suas respectivas reformas como forma de propinas da OAS oriundas de desvios na Petrobrás.

“A condenação do ex-presidente Lula é um sinal significativo de que o estado de direito está trabalhando no Brasil e que não há impunidade, mesmo para os poderosos”, afirmou Urgaz.

O presidente da Transparência Internacional ainda disse que ‘Lula não é o único político de alto nível que é foco das investigações de corrupção. O atual presidente, Michel Temer (PMDB), que é do extremo oposto do espectro político, também está enfrentando acusações de corrupção, assim como o senador Aécio Neves (PSDB), que concorreu contra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) nas últimas eleições’. Urgaz afirma que os parlamentares brasileiros e o STF, responsáveis por julgar os dois casos, devem agir com imparcialidade.

O presidente da entidade ainda afirma que o ‘escândalo da Lava Jato atingiu políticos de todos os partidos e os mais poderosos empresários brasileiros’ e que ‘não é surpreendente’ o fato de que ‘os juízes e investigadores estejam sendo atacados de todos os lados’.

“Esta é a prova de que a corrupção não distingue entre ideologias ou partidos políticos. A Transparência Internacional exige garantias de que as investigações possam prosseguir e que todos os processos judiciais permaneçam independentes e livres de interferências de qualquer partido político”, afirmou o presidente da Transparência Internacional.