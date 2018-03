‘Compromissos éticos’ fazem Velloso dizer não a Temer

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Velloso, alegou ‘compromissos de natureza profissional e, sobretudo, éticos’, para negar o convite do presidente Michel Temer (PMDB) para assumir o Ministério da Justiça após a saída de Alexandre de Moraes, indicado para a vaga do ministro Teori Zavascki (morto no dia 19 de janeiro) no Supremo Tribunal Federal.

Velloso é amigo e advogado do tucano Aécio Neves, alvo de investigação decorrente da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.

O COMUNICADO DE VELLOSO: