Com a palavra, Cármen Em vídeo de um minuto e nove segundos de duração, presidente do Supremo Tribunal Federal afirma que a Corte foi 'agredida de maneira inédita' e exige 'com transparência absoluta, urgência, prioridade e presteza a apuração clara, profunda e definitiva das alegações, em respeito ao direito dos cidadãos brasileiros a um Judiciário honrado'