CNJ deve julgar casos de nepotismo em dois tribunais nesta terça-feira

Sessão do órgão colegiado deve julgar ainda 16 processos envolvendo irregularidades de magistrados

por Mateus Coutinho

Dois supostos casos de nepotismo e 16 procedimentos envolvendo supostas irregularidades cometidas por magistrados devem ser julgados nesta terça-feira, 5, na 178ª Sessão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em Brasília/DF. Ao todo, serão 114 itens na pauta, 9 a menos que na última Sessão, realizada em outubro.

Os casos de nepotismo a serem julgados são dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e do Piauí, já as denúncias envolvendo magistrados incluem sindicâncias, processos administrativos disciplinares, reclamações e solicitações de avocações.

Também constam na pauta sete consultas feitas por tribunais e cidadãos sobre os mais diversos assuntos, seis propostas de atos normativos e 15 ações questionando a condução de concursos públicos.

A 178ª Sessão será realizada a partir das 9 horas, na sede do CNJ, em Brasília. A sessão é aberta ao público,e pode ser acompanhada em tempo real por meio da TV Plenário.

Confira a pauta completa da sessão de terça