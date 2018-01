Chebabi, da máfia da merenda, distribuía suquinho de laranja em eventos com políticos

O executivo Cássio Chebabi, sob investigação da Operação Alba Branca, tinha um hábito. Como presidente da cooperativa Coaf ele frequentava eventos públicos, principalmente nas cidades da região de Ribeirão Preto, aproximava-se de políticos e de autoridades e distribuía generosamente caixinhas de suco de laranja – um dos principais produtos vendidos a preços superfaturados pela cooperativa Coaf para compor a merenda escolar de administrações municipais.

Numa dessas festas políticas, no dia 28 de abril de 2014, em Bebedouro, ele “colou” no governador Geraldo Alckmin e no prefeito do município, Fernando Galvão (DEM). Alguém da própria equipe de Chebabi fotografou o momento de confraternização – o tucano aparece sorridente entre o prefeito e Chebabi, estes dois exibindo caixinhas do suco.

Investigadores consideram que Chebabi aproveitou aquela oportunidade para garantir uma imagem ao lado de Alckmin.

Na ocasião, Alckmin inaugurou o posto do Poupatempo e Ciretran de Bebedouro. O evento ocorreu na Praça Barão do Rio Branco, centro da cidade. Muitos outros presentes à festa tiraram fotos com o governador.

O presidente da Coaf teve prisão decretada pela Justiça por suspeita de liderar esquema da fraude na merenda escolar. Ele se teria infiltrado em pelo menos 22 administrações municipais, inclusive Bebedouro, perto de Ribeirão Preto, e também mirava em contratos da Secretaria da Educação de Alckmin.

Alba Branca cita deputados estaduais e federais supostamente ligados a integrantes da organização. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo Fernando Capez (PSDB) é alvo de investigação da Procuradoria-Geral de Justiça. Ele nega taxativamente envolvimento com o grupo de Chebabi.

A operação foi deflagrada na manhã de 19 de janeiro. Dois dias depois, Chebabi apresentou-se e confessou como funcionava o esquema da merenda. Segundo ele propinas de até 20% sobre o valor dos contratos com as prefeituras eram distribuídas pelo lobista Marcel Ferreira Júlio, filho do ex-deputado Leonel Júlio, do antigo MDB.

Marcel está foragido. Ele caiu no grampo da Alba Branca em diálogos frequentes com Luiz Roberto dos Santos, o ‘Moita’, que até um dia antes da deflagração da operação ocupava a cadeira de chefe de gabinete da secretaria da Casa Civil de Alckmin. Relatório da Alba Branca mostra que ‘Moita’ operava ‘do Palácio’ com a quadrilha da merenda. Ele ocupava uma sala da Casa Civil – instalada no Palácio dos Bandeirantes -, comandada por Edson Aparecido.

COM A PALAVRA, A ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GOVERNADOR GERALDO ALCKMIN (PSDB)

“Como faz em todos os seus eventos públicos, logo após a cerimônia, o governador Geraldo Alckmin cumprimenta pessoas e tira fotos no local. A foto é do dia 28 de abril de 2014, data em que o governador Geraldo Alckmin inaugurou o posto do Poupatempo e Ciretran de Bebedouro. O evento ocorreu em um local público, na Praça Barão do Rio Branco, centro da cidade, onde dezenas de fotografias foram tiradas com o governador.”

COM A PALAVRA, A ASSESSORIA DO PREFEITO FERNANDO GALVÃO (DEM), DE BEBEDOURO

A fotografia não pertence à prefeitura, possivelmente foi tirada pela Coaf, em um dos diversos eventos públicos que (Cássio) Chebabi comparecia em toda a região. Chebabi tinha o costume de distribuir caixinhas de suco de laranja, gratuitamente, em eventos públicos de diversas cidades da região.

Cássio Chebabi (PMDB), preso na operação “Alba Branca”, atualmente é um dos líderes da oposição ao prefeito Fernando Galvão em Bebedouro.

Chebabi comparecia a diversos eventos públicos com objetivo de divulgar a cooperativa que presidia.

Chebabi pertence ao grupo político oposicionista (Diretório do PMDB), do ex-vice-prefeito Gustavo Spido (presidente do PMDB de Bebedouro) citado, em depoimento do dia 19/01, pelo delator Adriano Miller Aparecido Gibertoni Mauro (setor financeiro da Coaf).

De acordo com o depoimento divulgado, na íntegra, pelo jornal O Estado de São Paulo, o deputado federal Baleia Rossi (PMDB) solicitou a entrega de R$ 200 mil para o então candidato a deputado estadual, de Bebedouro, Gustavo Spido (PMDB).