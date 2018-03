Chance de anistia ao caixa 2 causa revolta nas redes sociais

Enquanto a Câmara dos Deputados discute incluir a polêmica proposta que pode anistiar o caixa 2 no projeto de 10 Medidas de Combate à Corrupção, a hashtag #anistiacaixa2nao é o assunto mais falado no Twitter no Brasil nesta quinta-feira, 24, e também aparece entre os trending topics mundiais da rede social.

A possibilidade de os deputados federais aprovarem uma anistia ao Caixa 2 para aqueles que cometeram o crime antes que a lei que prevê as 10 Medidas seja promulgada abre brecha para, na prática, invalidar grande parte das investigações da Lava Jato que avançam sobre o financiamento eleitoral de políticos de todos os maiores partidos brasileiros. Diante disso, a população vem compartilhando na rede social críticas a deputados, sobretudo ao presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), lamentando sobre o atual cenário político e até publicando xingamentos.

ACOMPANHE A SESSÃO DESTA QUINTA:



Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na noite desta quarta-feira, 23, a Comissão Especial que analisou as 10 Medidas, aprovou uma proposta que não incluía a anistia à prática do caixa 2 nas campanhas eleitorais e a previsão de punir magistrados e integrantes do Ministério Público Federal por crime de responsabilidade.

Logo após a aprovação deste texto, contudo, começaram as articulações dos deputados para a votação do projeto no plenário, que duraram até a madrugada. Líderes de praticamente todos os partidos, com exceção da Rede e do PSOL, vão tentar derrubar o texto do relator Onyx Lorenzoni (DEM-RS) e aprovar um projeto substitutivo no plenário da Casa.