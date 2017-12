Cerveró afirma que Graça lhe disse que ‘estava ali para defender a Dilma’

O ex-diretor da Petrobrás Nestor Cerveró (Internacional) afirmou em sua delação premiada que no polêmico capítulo da compra da Refinaria de Pasadena, no Texas – negócio que teria provocado prejuízo de US$ 1 bilhão à Petrobrás, em 2006 – ‘comissões internas (da estatal petrolífera) objetivavam apenas eximir de responsabilidade o Conselho de Administração e, especialmente, Dilma Rousseff’.

Segundo Cerveró, em certa ocasião a então presidente da Petrobrás Graça Foster lhe teria dito que estava ali ‘para defender a Dilma’.

As informações de Cerveró sobre Pasadena, Dilma e Graça estão no Termo de Colaboração número 6, que prestou dia 7 de dezembro – apenas doze dias depois da prisão do então senador Delcídio Amaral (ex-PT/MS). O delator foi o pivô da cassação de Delcídio.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Termo 6 é dedicado à aquisição da Refinaria de petróleo nos Estados Unidos. O delator fez o depoimento a dois delegados da Polícia Federal e dois procuradores da República.

Cerveró apontou que os membros do Conselho de Administração da Petrobrás ‘tinham consciência das cláusulas put aption e marlin’, que encareceram o negócio para a estatal e obrigaram a compra da outra metade da refinaria da sócia belga Astra Oil.

“Que não corresponde à realidade a afirmativa de Dilma Rousseff de que somente aprovou a aquisição porque não sabia dessas cláusulas”, afirmou Cerveró.

Segundo ele, foram formadas três comissões de apuração interna da Petrobrás para investigar irregularidades na aquisição de Pasadena. “Que o declarante sabe que os relatórios das comissões apontaram irregularidades no caso. O declarante não concorda com as conclusões constantes dos relatórios. Que na percepção do declarante as comissões internas da Petrobrás objetivavam apenas eximir de responsabilidade o Conselho de Administração da Petrobrás e, especialmente, Dilma Rousseff.”

[veja_tambem]

Cerveró declarou que, ‘quando o caso da Refinaria de Pasadena adquiriu grande repercussão pública chegou a telefonar para a presidente da Petrobrás Graça Foster para tratar do assunto, na véspera de um depoimento que prestou na comissão de controle interno da Câmara dos Deputados’.

“Que a intenção do declarante era evitar contradições com declarações oriundas da Petrobrás. Que Graça Foster cortou a conversa e disse que estava ali ‘para defender a Dilma’.”

Segundo ele, Dilma ‘nunca abriu mão de ser presidente do Conselho de Administração, acompanhava de perto os assuntos referentes à Petrobrás, inclusive tinha uma sala na sede da Petrobrás, no Rio’.

“(Dilma) frequentava constantemente a Petrobrás, usando aquela sala. Conhecia com detalhes os negócios da Petrobrás, tinha amplo trânsito nas demais áreas, apenas não falava com Ildo Sauer (Diretoria de Gás e Energia).”

“Que o declarante supõe que Dilma Rousseff sabia que políticos do Partido dos Trabalhadores recebiam propina oriunda da Petrobrás. Que, no entanto, o declarante nunca tratou diretamente com Dilma Rousseff sobre o repasse de propina, seja para ela, seja para políticos, seja para o Partido dos Trabalhadores. Que o declarante não tem conhecimento de que Dilma Rousseff tenha solicitado, na Petrobrás, recursos para ela, para políticos ou para o Partido dos Trabalhadores.”

Procurada, a ex-presidente da Petrobrás Maria das Graças Foster disse que não iria comentar o episódio.

COM A PALAVRA, DILMA ROUSSEFF:

A presidente afastada Dilma Rousseff (PT) divulgou nota nesta noite em seu perfil oficial no Facebook, confira abaixo:

Sobre as notícias da delação premiada do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró, homologada pelo Supremo Tribunal Federal, e divulgadas hoje, 2 de junho, a Assessoria de Imprensa da presidenta Dilma Rousseff informa:

Em 8 de abril de 2014, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, solicitou informações à presidenta da República a respeito da Notícia de Fato 1.00.000.004878/2014-72. Tratava-se de pedido de informações sobre a aquisição de participações pela Petrobras na Refinaria de Pasadena. Na ocasião, foram encaminhados os seguintes esclarecimentos à Procuradoria Geral da República