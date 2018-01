Celso de Mello pede ‘transparência’ em investigação de áudio da JBS Decano do Supremo afirmou, no início da sessão desta quarta-feira, 6, que é preciso 'repelir qualquer pretensão ou mesmo ensaio de tratamento sigiloso' sobre apuração a respeito do conteúdo de áudio entregue por acidente pelos delatores Joesley Batista e Ricardo Saud, da JBS, à Procuradoria-Geral da República