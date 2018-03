Casas Bahia pagará pensão vitalícia a empregado com hérnia de disco

Por Julia Affonso

A Casas Bahia deverá pagar pensão vitalícia e indenização por danos morais a um ajudante externo que desenvolveu doenças laborais degenerativas devido à função de carga e descarga de mercadorias, segundo determinação judicial. A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) não foi favorável a um recurso das Casas Bahia Comercial Ltda. contra condenação ao pagamento e a empresa terá, então, de cumprir decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ).

As informações foram divulgadas no site do TST nesta segunda-feira, 25. A decisão foi unânime e já transitou em julgado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Justiça, o funcionário foi contratado em maio de 2004 e, em agosto de 2005, foi afastado devido a lesão na coluna lombar e danos nos joelhos, ocasionados pelo esforço excessivo. Em janeiro de 2008, dores nas articulações dos dedos das mãos resultaram em novo afastamento.

Laudo pericial apontou que o ajudante desenvolveu hérnia de disco, artrose e alterações degenerativas nos joelhos e lesão no nervo radial que fez com que perdesse o movimento do braço. Impossibilitado de retornar ao trabalho, ele ajuizou ação na 69ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro com pedido de pensão e indenização por dano moral.

A empresa sustentou que, segundo a Lei de Benefícios da Previdência Social, doenças degenerativas não devem ser consideradas como acidente de trabalho. A Casas Bahia alegou ainda que não deveria ser “responsabilizada perpetuamente” pelas enfermidades do trabalhador.

A sentença condenou a empregadora a pagar pensão vitalícia de 1/3 da última remuneração e indenização pelos danos morais de R$ 30 mil. A empresa recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ), que manteve a sentença. O valor da última remuneração não foi divulgado.

O relator do recurso no TST, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, não acolheu novo apelo da empregadora. Para o ministro, mesmo que a enfermidade degenerativa não seja resultado apenas do trabalho, as atividades exercidas também influenciaram no agravamento do quadro.

“A culpa está presente na constatação de que o empregador deixou de agir de modo a minimizar ou reduzir os efeitos nocivos do trabalho exercido”, afirmou. “Havendo dano, nexo de concausalidade e culpa, há o dever de reparar.”

COM A PALAVRA, A CASAS BAHIA.

A Casas Bahia esclarece que o referido colaborador foi contratado em maio de 2004, e não em maio de 2014, conforme mencionado pela reportagem (no site do TST). Informa ainda que, embora afastado, permanece ativo no quadro de funcionários da empresa. Sobre a ação, a bandeira informa que seguirá a determinação do TST.