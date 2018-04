Carta aberta ao presidente da OAB

Meu querido Presidente Claudio Lamachia,

na semana passada, acompanhei entristecido sua manifestação em contraponto às críticas de (Alberto) Toron, que em síntese, cobrava-lhe uma postura proativa contra os abusos e excessos que temos sofrido.

Nesta oportunidade, V. Sa. afirmou que nossa entidade não estava a serviço dos clientes, de causas pessoais e suas ideologias.

Querido Presidente, nós advogados atuantes temos sofrido todo tipo de abuso, convivemos diuturnamente com agressões, limitações de nossos direitos e garantias.

Para se ter um julgamento rápido nossos recursos são considerados protelatórios; nossos pedidos ignorados, nosso papel diminuído.

A cada dia a função da advocacia criminal passa ser, quando muito, ‘tolerada’, como um mal necessário.

Em meio a esta grande sana punitiva, esperávamos da nossa entidade de classe uma postura enérgica, proativa e eficaz.

Infelizmente, caro Presidente, sou testemunha presencial das dificuldades que enfrentamos, em nossa batalha diária, para se fazer valer o efetivo direito de defesa e, em última análise, a própria Constituição Federal. Neste momento, querido Presidente, sou obrigado a lhe dizer – e o faço com grande tristeza, em virtude do apreço à sua pessoa -, que de fato sua postura tem sido um tanto quanto acanhada.

Assisto aos representantes da Polícia Federal, com firmeza, defenderem suas posições, assim como, os membros do Ministério Público e da própria magistratura.

Quanto a nós, temos nos socorrido de iniciativas pessoais de corajosos colegas ou mesmo de Institutos menores (não em importância, por óbvio, mas em representatividade numérica).

A meu ver, já passou da hora de V.Sa. chamar para si nossas bandeiras – e aqui posso citar: a luta pela defesa da Constituição Federal e a intransigente defesa do papel da advocacia criminal e do direito de defesa.

É possível, Presidente, que com tal atitude, V. Sa passe a ser, infelizmente, mal visto por parte da sociedade ‘ignorante’; é possível que venha a passar pelo desconforto de ser ofendido em um vôo ou mesmo em um restaurante, mas, talvez, seja este o preço de ser Presidente da nossa entidade em um momento tão delicado.

E se não for assim, de que vale tudo isto?

Não precisamos que V. Sa. defenda nossos clientes, tampouco, precisamos de ajuda institucional para nossos casos, para isto nós advogados nos ajudamos reciprocamente, mas esperamos, sim, que nosso ‘bâtonnier’ não se perca no discurso fácil e barato ‘da luta contra a corrupção’ a qualquer preço.

Enfim, espero que estas poucas palavras possam servir para acordá-lo, como um convite a dividir nossas trincheiras e para que, nesses meses que findam Vosso mandato, possamos tê-lo conosco ativamente na defesa da advocacia criminal, até porque, é isto que esperamos do Presidente da OAB Federal.

Abraços fraternos,

Roberto Podval