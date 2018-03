Cármen Lúcia se solidariza com famílias das vítimas do voo da Chapecoense

A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Cármen Lúcia, manifestou nesta terça-feira, 29, solidariedade às famílias das vítimas do acidente aéreo com a delegação do time da Chapecoense que viajava à Colômbia nesta. Cármen Lúcia lamentou o acidente que matou ao menos 70 passageiros, entre atletas da equipe, jornalistas e tripulação.

“Posso dizer em nome de todos os conselheiros que, exatamente como juízes, temos talvez uma sensibilidade refinadíssima quanto à dor humana, porque lidamos com ela o tempo todo. Portanto, lamentamos enormemente, nos solidarizamos com isso e esperamos que, especialmente as famílias, tenham muita força para enfrentar uma adversidade dessa natureza, dessa gravidade, e que sejam capazes de enfrentar, com a força que o ser humano tem, essa situação”, afirmou a ministra.

As informações foram divulgadas pelo site do Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça.

Cármem Lúcia acrescentou que os representantes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, presentes à sessão do CNJ, reforçaram o sentimento de solidariedade com as famílias das vítimas.

O avião levava a delegação da Chapecoense para a Medellín, na Colômbia, e caiu antes de chegar ao seu destino. O time jogaria nesta quarta-feira, 29, a primeira partida da final da Copa Sul-Americana.