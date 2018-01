Cardozo afirma que ‘nunca’ disse a Joesley que poderia interferir no Supremo

O ex-ministro José Eduardo Cardozo (Justiça/Governo Dilma) afirmou nesta terça-feira, 12, que jamais disse aos delatores da JBS que poderia interferir junto a ministros do Supremo Tribunal Federal em favor do grupo empresarial. “Um absurdo, nunca fiz isso com ele (Joesley Batista, principal acionista da JBS) ou com qualquer cliente. Ninguém tem o controle do Supremo Tribunal Federal, os ministros são soberanos quando decidem.”

Cardozo depôs em São Paulo como testemunha em uma ação penal do caso Zelotes que envolve o ex-presidente Lula.

O depoimento foi dado por vídeoconferência para a Justiça Federal em Brasília, onde corre o processo Zelotes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cardozo, que mantém escritório de advocacia, disse que foi a um jantar na casa de Joesley, em São Paulo, ‘por solicitação dele’. Segundo o ex-ministro, Joesley ‘disse que gostaria de contratar o nosso escritório de advocacia para atuar na causa’.

Ele afirmou que acabou não fechando contrato com o acionista da JBS, mas não revelou o motivo alegando ‘razões de segredo profissional’.

Cardozo afirmou, ainda, que não tem preocupação com uma eventual delação do empresário – em depoimento à Procuradoria-Geral da República, Joesley disse que gravou a conversar com o ex-ministro durante o jantar em sua residência.

Cardozo disse que ficou ‘muito triste e indignado’ ao saber que sua conversa foi gravada.