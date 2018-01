Cão da PF acha 7 quilos de haxixe no Paraná

Por Julia Affonso e Fausto Macedo

A Polícia Federal apreendeu cerca de 7 quilos de haxixe em Céu Azul, no Paraná. Uma mulher, de 24 anos, foi presa pelo crime de tráfico internacional de drogas. As informações foram divulgadas pela PF na quinta-feira, 17.

Agentes faziam fiscalização com cães farejadores no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na rodovia BR-277, no município de Céu Azul (PR). Por volta das 21h30, da quarta-feira, 16, afirma a PF, agentes pararam um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu (PR) – São Paulo (SP).

Durante revista no bagageiro do coletivo, um cão indicou a presença de drogas em duas caixas, de acordo com informações da PF. Os policiais identificaram a passageira responsável pela bagagem, abriram as caixas e descobriram tabletes de haxixe no interior de brinquedos.

A PF afirmou que foi dada voz de prisão em flagrante à passageira. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu.