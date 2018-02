Veja as propostas dos candidatos à Presidência da OAB-SP

Os advogados filiados à Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo escolhem na próxima quarta-feira, 18, o novo presidente e as novas diretorias das 233 subseções espalhadas pelo Estado para o triênio 2016/2018.

Neste ano serão seis chapas concorrendo, incluindo o atual presidente Marcos da Costa que tenta a reeleição. O número é o dobro das que disputaram a eleição anterior, em 2012. O Estado conversou com os seis candidatos sobre suas principais propostas, prioridades para a ordem e temas que afetam a advocacia. Confira abaixo, em ordem alfabética, o resumo das entrevistas com cada um.

ANIS KFOURI:

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

HERMES BARBOSA:

JOÃO BIAZZO:

MARCOS DA COSTA:

RICARDO SAYEG:

SERGEI COBRA:

Maior seccional da ordem no País, a OAB-SP conta com mais de 350 mil advogados e 15 mil sociedades inscritas. Todos os advogados inscritos devem comparecer ao local de votação no dia 18 (confira aqui). Aqueles que não conseguirem votar precisam enviar a justificativa à Comissão Eleitoral da OAB SP no prazo de até 30 dias após as eleições, situada na Praça da Sé nº 385, CEP 01001-902 – São Paulo/SP, ou para o e-mail: justificativa.eleicao@oabsp.org.br.

O voto é obrigatório e a pena para aqueles que não votarem e não justificarem é de multa de 20% sobre o valor da anuidade.