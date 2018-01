Candidata será indenizada por ter recebido prova errada em concurso público

Por Julia Affonso

Uma candidata que disputou um concurso público em Goiás deverá ser indenizada em R$ 9 mil pelo estado. Ela recebeu o caderno de questões de Matemática na disputa pelo cargo de professor estadual de Biologia. A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás.

Ao chegar ao local da prova, a candidata constatou que seu nome nem estava na lista e, após reclamar com os fiscais, lhe foi repassado o caderno de provas errado. A Justiça reconheceu que houve falha no procedimento do concurso já que, “a autora se viu impedida de realizar a prova para o cargo público a que se inscreveu, diante da efetiva desorganização administrativa demonstrada nos autos”. Ela também terá de ser ressarcida pela inscrição que pagou para fazer a prova, no valor de R$ 55.

O Estado afirmou na Justiça que o erro teria sido cometido por um funcionário do Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás, organizadora do concurso, e não por servidor estatal. O desembargador responsável pela sentença, no entanto, disse que o Estado deve ser responsabilizado já que o edital do concurso havia sido elaborado por ele.

“Não se pode atribuir a responsabilidade exclusiva à entidade executora do concurso por estar subordinada aos ditames do ente público”. Ele ainda ressaltou que a responsabilidade estatal pela falha é objetiva e, por isso, “independe da aferição de culpa”.