Campanha da Lava Jato contra corrupção ganha apoio dos espíritas

Por Fausto Macedo e Julia Affonso

O Ministério Público Federal recebeu importante incentivo em sua luta sem tréguas contra os malfeitos: a Federação Espírita da Bahia declarou apoio à campanha ‘Dez medidas contra a corrupção’ – iniciativa dos procuradores da República que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato e da Procuradoria-Geral da República..

“A corrupção deve ser uma preocupação do espírita, do cristão e de qualquer pessoa que queira viver numa conduta ética”, disse Peixinho, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia (FEEB).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os procuradores buscam 1,5 milhão de assinaturas- número necessário para levar o projeto ao Congresso, a exemplo do que ocorreu na Lei da Ficha Limpa.

A manifestação de apoio à proposta dos procuradores ocorreu no último sábado, 8. Os procuradores Deltan Dallagnol e Roberson Pozzebon,, que compõem o núcleo duro da Lava Jato, e a procuradora Melina Montoya foram à sede da FEEB onde fizeram palestra sobre as dez medidas. Ouviram as palavras de Peixinho e da comunidade espírita.

Diversos participantes da palestra assumiram o compromisso de atuarem como multiplicadores da campanha. Eles receberam kits para difundir as medidas e colher assinaturas.

No mesmo dia, também o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) manifestou apoio às ‘Dez medidas’. O procurador-chefe do Ministério Público Federal na Bahia, Pablo Barreto, a procuradora da República que articula a campanha na Bahia, Melina Montoya, e os procuradores Lava Jato se reuniram com o presidente do Cremeb, José Abelardo Meneses.

Os procuradores detalharam as dez medidas e a importância do apoio da classe médica. Na sexta-feira, 7, a diretoria do Conselho de Medicina já havia entregue à Procuradoria na Bahia cartas de apoio às Dez Medidas durante o lançamento da campanha no MPF/Bahia.

“A corrupção mata por mistanásia, quando o cidadão não consegue acesso ao sistema de saúde”, disse José Abelardo Meneses. “Os desvios de recursos financeiros aliados à gestão ineficiente são os grandes responsáveis pelo subfinanciamento do sistema público de saúde. Isso ocorre porque a legislação brasileira é muito tolerante com os agentes do crime. A mudança neste cenário depende de todos os cidadãos honestos e intolerantes com a impunidade.”