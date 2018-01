‘Dez medidas contra corrupção’ busca adesões no Rio neste domingo

Por Mateus Coutinho



A campanha “10 medidas contra a corrupção” promovida pelo Ministério Público Federal e com apoio de voluntários da sociedade civil, realizará neste domingo, 30, mais uma etapa de sua coleta de assinaturas para mudanças na lei que aprimorem o combate à corrupção no País. Desta vez, a equipe estará na praia de Ipanema e na Lagoa Rodrigo de Freitas, cartões postais do Rio, para pedir apoio às propostas.

CONFIRA AS DEZ MEDIDAS DO MPF CONTRA A CORRUPÇÃO

A expectativa dos coordenadores do projeto, é alcançar, até o dia 7 de setembro, pelo menos 500 mil assinaturas favoráveis ao projeto que pretende tornar mais efetivo o combate contra a corrupção e a impunidade.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo os organizadores, entre outros efeitos, as medidas buscam: agilizar a tramitação das ações criminais e de improbidade administrativa; converter a corrupção de altos valores em crime hediondo aumentando as penas; criminalizar o enriquecimento ilícito; alterar o sistema de prescrição; e responsabilizar partidos e criminalizar a prática do caixa 2.

As medidas foram propostas pela força-tarefa da Lava-Jato, composta por doze procuradores da República, a partir de lições acumuladas pelo Ministério Público Federal ao investigar e denunciar casos de corrupção de todos os portes. No Rio de Janeiro, o lançamento à sociedade aconteceu em 7 de agosto, quando entidades como Transparência Brasil e as associações dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET) , dos Beneficiários do fundo Petros (AMBEP) anunciaram apoio imediato.

Desde então, a campanha obteve no Rio os apoios da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), Associação do Comércio Farmacêutico do Estado (Ascoferj), Associação Brasileira de Imprensa (ABI), Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ), mineradora Vale e ONG Ação Jovem Brasil.