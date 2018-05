Câmara de Campinas aprova moção de repúdio contra Bolsonaro por homenagem a torturador

Oito dias após o deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) apoiar a votação do impeachment invocando a ‘memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff’, a Câmara Municipal de Campinas (SP) aprovou, na noite desta segunda-feira, 25, moção de repúdio contra essa reverência.

A moção apresentada pelo vereador Pedro Tourinho (PT) teve apoio de 20 parlamentares. O documento será encaminhado para o conhecimento do deputado Jair Bolsonaro.

Ustra foi considerado oficialmente torturador pela Justiça de São Paulo em 2012. Ele morreu em 2015, aos 83 anos. Ustra comandou o Destacamento de Operações de Informação – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) – órgão de inteligência e repressão do Exército – entre 1971 e 1974. No período foram registrados inúmeros casos de tortura, desparecimentos e morte de presos políticos naquela unidade militar.

Na segunda-feira, 25, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Rio protocolou representação na Procuradoria Geral da República para que Bolsonaro seja investigado. A OAB quer a cassação do mandato do deputado.