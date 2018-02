Caça-Fantasmas caça prefeito eleito de Osasco, o ‘tolerância zero com a corrupção’ Rogério Lins (PTN), que está fora do País, é alvo de mandado de prisão preventiva ao lado de outros treze vereadores do município da Grande São Paulo na quinta fase da operação do Ministério Público do Estado contra desvios milionários na Câmara