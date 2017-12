Braço direito de mentor do esquema Petrobrás negocia delação

O ex-assessor do PP João Cláudio Genu – réu no mensalão – negocia sua delação premiada. Genu foi preso em 23 de maio, em Brasília, na Operação Repescagem, 29ª fase da Lava Jato.

Ele era o braço direito do ex-deputado José Janene (PP), mentor do incrível esquema de propinas instalado na Petrobrás a partir da Diretoria de Abastecimento, por ele controlada. Janene morreu em 2010. O ex-parlamentar foi decisivo na indicação do engenheiro Paulo Roberto Costa para ocupar aquela diretoria.

[veja_tambem]

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Genu é o alvo principal da Polícia Federal na Lava Jato. O ex-assessor do PP foi preso em um hospital, quando estava acompanhando uma pessoa. Ele é suspeito de ser um dos beneficiários ligados ao Partido Progressista no esquema de distribuição de propinas da Petrobrás na Diretoria de Abastecimento.

De acordo com a representação da Polícia Federal e o parecer do Ministério Público Federal (MPF) que embasaram a decisão da 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, os colaboradores Alberto Youssef, Carlos Rocha e Fernando Baiano apontaram Genu como um dos beneficiários da propina por intermédio do recebimento de valores em espécie, que eram repassados a Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento da estatal. Além disso, Genu seria o beneficiário de até 5% da propina que era paga em razão dos contratos firmados com a Diretoria de Abastecimento da Petrobras.