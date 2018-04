‘Bom brasileiro’ pede habeas a Lula, mas diz não saber se ele é inocente Advogado Jackson Costa Rodrigues, que não faz parte do núcleo de defesa do ex-presidente, pede ao Tribunal da Lava Jato que revogue a prisão do petista, capturado sábado, 7, para cumprir pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex