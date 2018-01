Bendine se cala diante de Moro após revelações de seu operador

O ex-presidente da Petrobrás e do Banco do Brasil, Aldemir Bendine, se calou diante do juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, nesta quarta-feira, 22, após seu suposto operador, André Gustavo Vieira da Silva, o incriminar em repasse de R$ 3 milhões da Odebrecht em troca de favores à época em que esteve à frente da instituição financeira estatal.

O publicitário admitiu, em interrogatório anterior ao de Bendine, que recebeu os R$ 3 milhões delatados por executivos da empreiteira. André Gustavo alega ter repassado R$ 950 mil ao ex-presidente da Petrobrás.

“Estava ansioso, depois desse pesadelo de 7 meses, de ter a oportunidade, pela primeira vez, de me manifestar. Entretanto, eu percebo que sou vítima de um grande complô, uma série de mentiras de pessoas que criam mentiras para comprar liberdade”.

Bendine seguiu, olhando para o magistrado. “Diante desse fato, eu prefiro manter minha verdade, usar minha lei do silêncio, sem prejuízo de que eu possa conversar com o Ministério Público ou com a Polícia Federal, mas, em relação ao processo, eu prefiro permanecer em silêncio”.

