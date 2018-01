“Barbudinho, tu vai longe.”

Airton João Marchese, dono do Galpão Crioulou, único prejudicado diretamente pelo isolamento do prédio do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, em Porto Alegre, onde o Luiz Inácio Lula da Silva será julgado nesta quarta-feira, 24, não lembra ao certo a campanha em que disse a frase acima. O “barbudinho” era o ex-presidente, quando ele ainda não havia passado pelo Planalto.

Aos 65 anos, seu Marchese é dono da churrascaria que ocupa o Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em frente ao prédio do TRF-4, que abre no almoço e na janta, com público basicamente formado por turistas e tem um história muito peculiar para contar.

Seu Marchese tem em comum um detalhe físico com Lula: não tem o dedo mínimo esquerdo.

Nascido em Campinas do Sul, seu Marchese começou a trabalhar cedo, além de ajudar na roça de trigo e soja, dava expediente à noite na Madeireira Campinas, onde perdeu o dedo – o mesmo que o petista não tem. Lula teve o dedo amputado depois de prensa-lo em uma máquina na época de metalúrgico.

Descendente de italianos, seu Marchese diz que foi morar perto de Nova Brescia, a capital do churrasco, depois em Porto Alegre, onde virou o que é: um dos donos hoje do Galpão Crioulou. O espaço recebe turistas e faz eventos, em especial, recebe políticos em campanha.

“Aqui passaram Brizola, Fernando Henrique Cardoso, Lula, o Serra”, conta. Foi em um desses eventos, antes de virar presidente, que ele diz ter conhecido Lula pela primeira vez, estava com o petista e ex-governador do Estado Olívio Dutra, que em seu restaurante tem um boneco de madeira.

“Eu cheguei mostrei a mão que ia cumprimentá-lo (mostra a esquerda, sem o dedo) e disse: ‘perdemos trabalhando'”, conta Marchese, enquanto olha no bloco do repórter e na TV o fim do jogo do Internacional, paixão que divide com o baralho.

Dois anos depois, o petista teria voltado ao Galpão em campanha, desta vez com um candidato a prefeito do PT que ele apoiava. “Aí foi ele que veio com a mão erguida para cumprimentar e me disse: ‘perdemos trabalhando’.”

Marchese conta – mais de uma vez – que foi nesse dia que falou para Lula: “Barbudinho, tu vai longe”.

Para o dono do Galpão Crioulou, essa imagem ficou cravada na memória porque simboliza para ele o valor que vê em Lula: o de político “que têm personalidade e sabem seu papel”. “O político bom sabe quem é o povo, onde vai, com quem fala, lembra das pessoas. Quando vai em um lugar, sabe o que dizer.”

Apesar do prejuízo que amargará nesse dia e meio fechado, Marchese não reclama do companheiro de anatomia física que terá seu recurso de pena julgado na manhã desta quarta-feira, 24, pela 8.ª Turma Penal da Corte – a segunda instância da Operação Lava Jato.

“Não sei julgar se ele tem culpa ou não, para isso os desembargadores estão aí e são bem pagos para fazer isso”, diz o gaúcho, que se exime de qualquer comentário sobre culpa ou inocência de Lula.

“O que eu penso é que o Lula poderia aproveitar para passar tudo a limpo.”

Desde as 12h desta terça-feira, Marchese teve que fechar as portas, por ordem da Segurança. O perímetro está isolado por policiais para evitar que manifestantes cheguem ao julgamento de Lula. Até o fim do julgamento, não se como mais a carne tradicional gaúcha, nem se assistem as apresentações típicas de dança gaúcha, enquanto não se souber o futuro do ex-presidente.