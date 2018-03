Baleia Rossi, do PMDB, diz que não conhece quem o acusa no escândalo das merendas

O presidente do PMDB no Estado de São Paulo, o deputado federal Baleia Rossi, afirmou que afirmações de investigados na Operação Alba Branca, que o apontaram como suposto beneficiário de propinas no esquema de corrupção no fornecimento de produtos agrícolas para a merenda escolar de 22 prefeituras e para o governo do Estado, são “inteiramente falsas” e “sem qualquer fundamento”.

“Repudio com veemência o conteúdo da notícia baseada em declaração de pessoa com quem não tenho qualquer relação”, informou o deputado, por meio de nota. “As afirmações contidas são inteiramente falsas, absurdas e sem qualquer fundamento. Tão fantasiosas que até o denunciante afirma que não houve entrega de nenhum recurso.”

[veja_tambem]

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Funcionários da Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar (Coaf), investigada por fraudas contratos em 22 prefeituras e na Secretaria de Educação do Estado, apontaram Rossi como um dos políticos beneficiários do esquema que recebia até 25% de “comissões”. Deputado por São Paulo, com base eleitoral na região de Ribeirão Preto, perto de Bebedouro – sede da Coaf -, ele negou ter feito qualquer gestão em nome da cooperativa “nas citadas prefeituras ou quaisquer outras”.

“Determinei que meus advogados verifiquem as medidas judiciais cabíveis contra quem tenha feito essas alegações mentirosas”, informa o presidente do PMDB estadual.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DO PRESIDENTE ESTADUAL DO PMDB EM SÃO PAULO, DEPUTADO BALEIA ROSSI

Em relação à notícia publicada no jornal O Estado de SP no dia de hoje, 22 de janeiro, o deputado federal Baleia Rossi, PMDB – SP, esclarece:

1) Repudio com veemência o conteúdo da notícia baseada em declaração de pessoa com quem não tenho qualquer relação.

2) As afirmações contidas são inteiramente falsas, absurdas e sem qualquer fundamento. Tão fantasiosas que até o denunciante afirma que não houve entrega de nenhum recurso.

3) Não interferi, recomendei, pedi ou gestionei em defesa de qualquer empresa fornecedora nas citadas prefeituras ou quaisquer outras.

4) Determinei que meus advogados verifiquem as medidas judiciais cabíveis contra quem tenha feito essas alegações mentirosas.