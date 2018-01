Balas perdidas levam Justiça do Rio a liberar tipo sanguíneo no uniforme dos estudantes Corte estadual nega ação do governo Marcelo Crivela e declara constitucionalidade da lei municipal 6062, que obriga alunos das redes pública e privada a exibir informações; para desembargador, medida é necessária diante da 'infeliz realidade das crianças'