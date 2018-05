Aviso 77 impõe ‘livre distribuição’ para investigações criminais da Promotoria

O novo procurador-geral de Justiça de São Paulo Gianpaolo Poggio Smanio publicou nesta terça-feira, 19, o Aviso 77 que prevê a ‘livre distribuição’ dos procedimentos investigatórios de natureza criminal.

O Aviso 77 é destinado a todos os promotores do Ministério Público estadual. Smanio considera a ‘garantia fundamental do cidadão de que ninguém será processado senão pela autoridade competente, consagrando o próprio princípio do promotor natural’.

“A regra da livre distribuição atende ao critério pragmático da distribuição igualitária da carga de serviço e ao critério ético de evitar atuação seletiva”, destaca o documento, também subscrito pelo corregedor-geral do Ministério Público, Paulo Afonso Garrido de Paula.

O Aviso 77 causou preocupação e inquietação entre alguns promotores. Eles avaliam que a medida ‘impõe dificuldades’ àqueles que tomam a iniciativa de abrir procedimentos com base em representações protocoladas nas Promotorias e em denúncias, inclusive na imprensa, de malfeitos de agentes públicos e políticos.

Em fevereiro, a defesa do ex-presidente Lula recorreu ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra promotores paulistas que abriram investigação contra o petista, a ele atribuindo estelionato e lavagem de dinheiro no caso do tríplex 164/A do Condomínio Solaris, no Guarujá – imóvel que os advogados de Lula afirmam não ser dele.

Os promotores chegaram a pedir a prisão do ex-presidente.

“A investigação não foi distribuída de maneira apropriada, ferindo a legalidade e o princípio do promotor natural”, sustentou a defesa de Lula em reclamação disciplinar perante o Conselho.

Inicialmente, o conselheiro Valter Shuenquener, do CNMP, barrou o depoimento de Lula, que fora intimado pelo promotor criminal Cássio Conserino nos autos da investigação sobre o tríplex. Depois, o conselheiro votou pelo arquivamento do pedido de procedimento disciplinar contra o promotor, mas defendeu a distribuição aleatória dos procedimentos criminais.Ele criticou o que chamou de ‘promotores de encomenda’.

O Aviso 77 da Procuradoria-Geral e da Corregedoria-Geral do Ministério Público de São Paulo tem respaldo em decisão do Supremo Tribunal Federal que, ao reconhecer a legitimidade da Promotoria para executar apurações penais, fixou critérios procedimentais, entre os quais a livre distribuição.

Gianpaolo Smanio argumenta que o princípio do promotor natural prevê que onde houver mais de um órgão ministerial com atribuição concorrente ‘impõe-se a distribuição por critérios abstratos, gerais, objetivos e predeterminados de distribuição interna, estabelecidos em lei’.

O procurador-geral de Justiça de São Paulo considera que ‘as regras de parcela da soberania estatal são normas de ordem pública que não devem ser relegadas ao poder dispositivo da vontade’.

Gianpaolo Smanio destaca que o artigo 103, parágrafo III da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo, já estabelece que ‘toda representação ou petição formulada será distribuída entre os membros da instituição que tenham atribuições para apreciá-la’.

O Ato Normativo 429/PGJ, de fevereiro de 2006, dispõe que ‘havendo mais de um promotor de Justiça com atribuição para análise e conhecimento do expediente, após o registro e a autuação, será de imediato encaminhado ao secretário-executivo da Promotoria de Justiça para distribuição ao promotor natural’.

Já o Ato Normativo 314/PGJ, de 27 de junho de 2003, com a redação dada pelo Ato Normativo 611/PGJ, de outubro de 2009, preceitua que ‘no caso de instauração de ofício de procedimento administrativo criminal, na hipótese em que mais de um cargo detiver atribuição para o caso, o membro do Ministério Público que tomar a decisão deverá promover, no prazo de 24 horas a partir da instauração, a distribuição do procedimento’.

Ao Estadão, o procurador-geral de Justiça Gianpaolo Poggio Smanio declarou. “O aviso apenas comunica aos membros do Ministério Público do Estado de São Paulo a alteração da norma do Conselho Nacional do Ministério Público, não existindo qualquer modificação dos atos que regem a distribuição no Estado de São Paulo, conforme previsão contida no artigo 103, § 3º, da Lei Orgânica do Ministério Público de São Paulo.”