‘Autorizou que Joesley apresentasse ‘pontos de interesse’ ao ministro Henrique Meirelles?’

No rol de 82 perguntas encaminhadas a Michel Temer no inquérito da Operação Patmos – desdobramento da Lava Jato que põe o presidente sob suspeita de corrupção passiva e obstrução da Justiça no caso JBS -, a Polícia Federal cita duas vezes o nome do ministro da Fazenda Henrique Meirelles.

Pergunta 79. “Em seguida, Joesley Batista referiu a importância de um ‘alinhamento’ com o Ministro Henrique Meirelles, ao que Vossa Excelência manifestou concordância. Qual o sentido da expressão ‘alinhamento’?”

Pergunta 80. “Vossa Excelência autorizou que Joesley Batista apresentasse pontos de interesse ao Ministro Henrique Meirelles? Quais? Vossa Excelência tem conhecimento se isso realmente ocorreu?”

A PF não faz nenhum comentário sobre Meirelles, apenas o cita a partir do áudio da conversa entre o presidente e Joesley, acionista da JBS, na noite de 7 de março no Palácio do Jaburu. O diálogo foi gravado pelo empresário, que fechou acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República.

Temer alega que o áudio foi ‘manipulado, adulterado’. Mas não nega que tenha recebido Joesley naquela noite em sua residência.

Antes de citar o nome de Meirelles no interrogatório de Temer, a PF fez indagações sobre o Conselho Administrativo de defesa Econômica (CADE), órgão antitruste do governo federal, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), áreas nas quais Joesley pretendia exercer influência supostamente com a anuência de Temer.

Pergunta 75. “No tocante às menções feitas pelo empresário à nomeação de presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) Vossa Excelência assegurou que tal nomeação já havia ocorrido. Vossa Excelência sugeriu a Joesley Batista que procurasse o novo Presidente do CADE para ter uma ‘conversa franca’ com ele? Qual o exato significado dessa orientação?”

Pergunta 76. “Vossa Excelência, naquele momento, tinha conhecimento de algum interesse específico de Joesley Batista no âmbito do CADE?”

Pergunta 77. “Joesley Batista mencionou também que o Presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) estava por ser ‘trocado’ e que se tratava de ‘lugar fundamental’. Vossa Excelência, então, orientou o empresário para que falasse com ‘ele’. A quem Vossa Excelência se referiu?”

Pergunta 78. “Qual a legitimidade de Joesley Batista para interceder (ou tentar, ao menos) na nomeação do novo presidente da CVM?

As perguntas 79 e 80 são aquelas em que o nome do ministro Henrique Meirelles é citado.

A pergunta 81. “Joesley Batista também mencionou determinada operação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que tinha dado certo, sendo que Vossa Excelência manifestou ter conhecimento do tema, mencionando, inclusive, que havia falado com ‘ela’ a respeito. Qual operação referida pelo empresário?”

82. “A pessoa aludida por Vossa Excelência no contexto é Maria Silvia Bastos Marques, ex-presidente do BNDES? O que solicitou a ela?”