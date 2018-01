Na comunicação oficial encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, em que fulmina a PEC dos sonhos dos delegados da Polícia Federal, o Conselho Superior do Ministério Público Federal enfatizou. “Autonomia significa ausência de subordinação.”

A PEC 412, que confere autonomia à PF, está sob crivo da CCJ.

Os delegados a defendem vigorosamente. Eles sustentam que a autonomia fechará de vez as portas para eventuais interferências políticas nos rumos das investigações.

Reunido nesta terça-feira, 7, o Conselho Superior do MPF firmou posição aberta contra a PEC que os delegados embalam.

O colegiado é presidido por Raquel Dodge, a procuradora-geral da República.

“Atribuir autonomia funcional, administrativa e financeira à Polícia Federal é retirá-la da categoria de órgão do Ministério Justiça, com as consequências de subordinação e hierarquia próprios, e colocá-la num patamar em que o direcionamento de suas ações serão definidos interna corporis, fragilizando controles democráticos.”

O argumento central do Conselho é: “A polícia é órgão estatal que representa o emprego da violência estatal no seio da sociedade. Atividade de inegável importância, mas que, por imperativo democrático, deve ser submetido a controles rigorosos, na defesa dos direitos fundamentais do cidadão.”

Nessa linha…”O uso da força pelo Estado pressupõe a cedência legítima realizada pelo povo através do sufrágio, de modo que o monopólio da força somente pode ser validamente exercido por agentes hierarquicamente subordinados às autoridades democraticamente constituídas, sendo imperiosa a necessidade de vinculação e subordinação das Polícias ao Poder civil, pelos órgãos legitimamente eleitos.”