Foi lançada na última sexta-feira, dia 11, a plataforma Aula Um (www.aulaum.com.br), um projeto de democratização do acesso ao ensino jurídico de alta qualidade. A plataforma é dividida em cursos com três palestras cada – com temas distintos, mas complementares.

O primeiro curso, Democracia e Constituição, com todas as palestras já disponíveis gratuitamente, tem a primeira parte sobre Direitos Fundamentais (com Pedro Serrano, que leciona Direito Constitucional na PUC).

A segunda etapa versa sobre Constituição e Direitos Humanos (com Rubens Beçak, professor de Direito Constitucional na FDRP/USP).

E a última, Justiça de Transição (com Renan Quinalha, professor na Unifesp).

A cada duas semanas a plataforma libera um curso novo.

Nomes conceituados do mundo jurídico, como Tércio Sampaio Ferraz, Marcelo Feller, Vinícius Marques de Carvalho (ex-presidente do CADE), Fabio Nusdeo, Gabriel Lochagin, Paulo de Barros Carvalho, entre outros, já gravaram palestras para o Aula Um.

A ideia é navegar por abordagens distintas do Direito, debatendo temas atuais com grandes nomes da academia.

É possível conferir ainda quatro colunas, uma de uma estudante que presta Magistratura, uma de um estudante que presta Defensorias, uma de uma estudante que presta Ministério Público e uma de um estudante dedicado às provas de Procuradorias.

Os colunistas discutem estratégias de estudos, debatem os editais dos concursos e dividem suas angústias na preparação para as provas.

A iniciativa é de Gustavo Mascarenhas e Tarcísio Giroldo, empenhados em levar à multidão de estudantes de qualquer lugar do País atualização do Direito com grandes juristas, sem gastos praticamente.

Gustavo, formado pela USP/Ribeirão, é advogado criminalista, mestrando pela USP, entre 2013 e 2014 foi pesquisador no Programa de Direito Penal e Democracia da Utrecht University, na Holanda.

Tarcísio cursou informática na Faculdade de Filosofia da USP de Ribeirão Preto.

“O que nos levou a pensar no Aula Um foi a vontade de dar acesso a todos às aulas e palestras que tivemos na USP”, relata Gustavo. “Nós sabemos que a universidade é pública, mas é muito difícil que o grande público tenha acesso a ela. Com a internet, todos podem alcançar a plataforma e ter aulas com Tércio Sampaio Ferraz, Pedro Serrano, Vinícius Marques de Carvalho, Paulo de Barros Carvalho.”

Segundo Gustavo, ‘a ideia é que as pessoas possam se atualizar com grandes juristas, sem gastar muito com isso’.

“Por enquanto, a plataforma é gratuita, mas quando deixar de ser vai cobrar R$ 25,00 por curso, na linha com a proposta de democratização ao acesso”, informa Gustavo.

“Nós queremos democratizar o acesso ao ensino jurídico de alta qualidade.”