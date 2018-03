Audiência por videoconferência não afronta plenitude de defesa, diz ministro

O ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou pedido de liminar a um réu que teve audiência de instrução e julgamento, em processo de competência do júri popular, determinada para ser realizada por videoconferência.

A medida foi requerida pelo Ministério Público, sob a alegação de que o acusado é considerado ‘preso de alta periculosidade’.

As informações foram divulgadas no site do STJ – RHC 80358.

A decisão de Humberto Martins se deu no exercício da presidência, ainda durante o plantão judiciário.

A videoconferência tem sido usada frequentemente na Operação Lava Jato. Para agilizar a instrução processual, o juiz Sérgio Moro tem realizado audiências por meio desse instrumento – testemunhas depõem em seus Estados.

No caso levado ao STJ, que não tem relação com a Lava Jato, a defesa do denunciado sustenta que ‘o método (videoconferência) relativiza direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstas, em especial quando a conduta é julgada pelo tribunal do júri’.

A defesa solicitou a suspensão do andamento da ação penal até o julgamento do recurso ordinário.

O acusado responde pelos crimes de associação criminosa e de homicídio duplamente qualificado – consumado e tentado, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Plausibilidade. Segundo o ministro Humberto Martins, o pedido não pode ser acolhido, ‘pois a concessão de tal cautela de urgência exigiria demonstração concomitante da plausibilidade do direito arguido e do perigo na demora, e no caso não há plausibilidade’.

“A decisão não merece nenhum reparo, já que reafirma a possibilidade da conduta da audiência de presos de alta periculosidade, em respeito aos princípios da celeridade processual e da ordem pública, conforme previsão da audiência por videoconferência, instituída pela Lei 11.900/2009, que incluiu o § 2º e seus incisos, ao art. 185 do Código de Processo Penal.”