A Corregedoria do Ministério Público de São Paulo abriu procedimento para investigar post do promotor de Justiça Ricardo Montemor com ataques a quatro ministros do Supremo.

Em sua conta no Facebook, Montemor divulgou suas impressões pessoais sobre a decisão da 2.ª Turma da Corte máxima que, na sessão de terça-feira, 24, decidiu tirar das mãos do juiz Sérgio Moro as delações de executivos da Odebrecht que fazem parte de dois processos penais contra o ex-presidente Lula – o processo do sítio de Atibaia e o processo do terreno do Instituto que leva o nome do petista.

“Confesso estar muito, mas muito cansado mesmo de toda esta canalhice que é feita no STF pelos canalhas Lewandowski, Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello”, escreveu o promotor, que atua em São Miguel Paulista às 18h50 da terça.

“Não há um só dia que estes fdp não tentam sacanear e acabar com a Lava Jato ou botar na rua o bandido corrupto Lula.”

Montemor emendou. “A solução ideal não posso dizer. Perderia o emprego se dissesse o que eles realmente merecem. Até quando vamos ter que aguentar esta bandidagem togada?”

Procurado pela reportagem do Estadão, Montemor disse que não iria se manifestar. Indagado se o post era mesmo de sua autoria ou se poderia ser fake, o promotor disse. “Vou me manifestar na Corregedoria.”

COM A PALAVRA, OS MINISTROS DO SUPREMO

O ministro Gilmar Mendes não se manifestou sobre os ataques do promotor.

Os gabinetes dos ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli não retornaram contatos da reportagem.