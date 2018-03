Ata revela clima tenso em reunião do Conselho da Petrobrás após Lava Jato

Por João Villaverde, de Brasília

Logo após o início da Operação Lava-Jato, o então presidente do conselho de administração da Petrobrás, Guido Mantega, e a então presidente da empresa, Graça Foster, pressionaram para tirar o conselheiro Mauro Rodrigues da Cunha do Comitê de Auditoria da estatal. Cunha, eleito pelos acionistas minoritários da Petrobrás, ficou inconformado e uma discussão quente se iniciou, com ataques às presenças de autoridades do governo Dilma Rousseff no conselho e também à política de congelamento do preço da gasolina, sustentada por Mantega e Dilma. A reunião foi realizada em 25 de abril do ano passado, apenas um mês após a deflagração da Lava Jato.

No início, Mantega informa os conselheiros que Cunha deve deixar o Comitê de Auditoria para migrar para o Comitê de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. A ideia, apoiada pela então presidente da Petrobrás, Graça Foster, era promover um “rodízio” de conselheiros nos comitês. Cunha, representante dos acionistas minoritários da Petrobrás, seria substituído pelo conselheiro Sérgio Quintella, um dos representantes do governo federal no conselho.

Cunha não aceita a troca e diz que não tem especialização em meio ambiente e saúde, e sim em auditoria. Nenhum dos dois – Mantega e Cunha – cede. Mantega, então, decide colocar sua decisão para votação entre os conselheiros. No voto, a troca é apoiada pela maioria: são seis votos favoráveis à tese de Mantega (apoiam ele os representantes do governo, como Quintella, a então ministra do Planejamento, Miriam Belchior, o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, o próprio Mantega e Graça Foster). Cunha fica inconformado.

VEJA A ÍNTEGRA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA PETROBRÁS:

Documento PDF Na ata da reunião, a que o Estado teve acesso, está registrada a incisiva manifestação do conselheiro. Ele primeiro afirma que nunca tinha visto uma decisão como aquela passar por votação dos conselheiros. Em seguida, ele ataca. “O conselheiro Mauro Cunha informou que não participaria da votação por considerá-la irregular, uma vez que não existe previsão estatutária ou regimental para tal voto. Acrescentou que o argumento do rodízio configurava verdadeira hipocrisia, uma vez que nunca foi proposto na companhia, e que alguns dos conselheiros já estavam há muitos anos nos respectivos comitês”. Cunha afirma que entrará com uma representação na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Em seguida, o conselheiro eleito pelos minoritários afirma que a permanência de Miriam Belchior e também do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, nos comitês da Petrobrás era ilegal, porque infringia a lei americana Sarbanes-Oxley. Ele conta com o apoio dos conselheiros José Guimarães Monforte e Silvio Sinedino Pinheiro nesta tese.

Apesar da discussão, Mantega aprova a nova formação do Comitê de Auditoria, que passaria a ser presidido pelo conselheiro Sergio Quintella, e composto justamente por Miriam Belchior e Luciano Coutinho. “O conselheiro Mauro Cunha protestou mais uma vez contra o procedimento adotado e declarou que considera uma vergonha o que aconteceu no Conselho de Administração nesta data”, diz a ata.

Gasolina e Pasadena. O clima quente continua. Cunha afirma que a política de preços da gasolina e do óleo diesel da Petrobrás “tornou-se uma peça de ficção”, uma vez que o conselho de administração “não toma decisões apesar dos cenários ruins traçados pela companhia”. Para evitar uma alta da inflação, a Petrobrás segurou o preço dos combustíveis no Brasil por mais de seis anos, apesar do aumento de custos com importação de gasolina para complementar o consumo.

Cunha “ressaltou ainda que o prejuízo que está sendo imposto de maneira recorrente à Petrobrás é muitas vezes superior ao incorrido com o investimento na refinaria de Pasadena, que tantos problemas tem causado à companhia, e que considera a administração responsável, com a conivência da maioria deste conselho”.

Em seguida, Graça Foster admite que “quanto mais adiar o aumento de preço, maior será o percentual a reajustar e que isso traz como desvantagem redução no consumo e que a companhia não quer prejudicar o seu próprio mercado”.

Mantega, o principal responsável pela decisão de manter o preço da gasolina congelado, interfere na discussão. O então ministro da Fazenda diz que “esse assunto já estava bastante discutido” no conselho.

Segundo Mantega, a “deterioração cambial” de 2013, após os movimentos do banco central americano, estava na origem do “afastamento dos preços da Petrobrás da paridade cambial”. Mas, segundo Mantega, a economia mundial já estava em recuperação e o processo seria naturalmente resolvido./ COLABORARAM FÁBIO FABRINI e ANDREZA MATAIS