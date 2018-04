Ata de audiência de custódia de Paulo Vieira de Souza

Antigo aliado do PSDB – do qual seria arrecadador de recursos para campanhas eleitorais do partido – o ex-diretor da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), Paulo Vieira de Souza, passou pela audiência de custódia na 5.ª Vara da Justiça Federal de São Paulo na sexta-feira, 6. Ele foi preso por ordem da juíza Maria Isabel do Prado. Vieira de Souza está sob suspeita de envolvimento em um esquema de desvios de R$ 7,7 milhões – em imóveis e em dinheiro vivo – da Dersa, entre 2009 e 2011 (Governos José Serra, Claudio Lembo e Geraldo Alckmin, todos do PSDB)

