Juízes prometem vigilância contra interferências no combate à corrupção após impeachment

A Associação dos Magistrados Brasileiros, importante entidade da categoria, divulgou nota nesta segunda-feira, 18, afirmando que a continuidade do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff aprovado neste domingo pela Câmara dos Deputados não pode impedir os processos de combate à corrupção no País e que os magistrados de todo o Brasil ficarão “vigilantes para combater quaisquer tentativas de interferência” .

A entidade defende ainda a continuidade das investigações da Operação Lava Jato, iniciada em Curitiba e que revelou um megaesquema de corrupção envolvendo as maiores empreiteiras do País e contratos na Petrobrás e em outras áreas do governo federal.

“Em tempos decisivos para o cenário político e econômico do Brasil, a independência e autonomia do Poder Judiciário devem ser garantidas, principalmente, no que diz a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) na condução dos processos dos réus com foro privilegiado”, afirma a nota assinada pelo presidente da entidade, João Ricardo Costa.

“Os magistrados de todo o País permanecerão vigilantes para combater quaisquer tentativas de interferência e para que as investigações prossigam de forma transparente e com a devida celeridade”, conclui o texto.

No domingo, um total de 367 deputados, mais do que os 342 necessários, votou pela continuidade do processo que pode afastar à presidente Dilma Rousseff do cargo. Com isso, o processo segue para a análise do Senado, que vai decidir se aceita a abertura do processo e afasta temporariamente a presidente por 180 para que ela seja julgada.

Confira abaixo a íntegra da nota da AMB:

