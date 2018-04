Assista ao vídeo da propina na Bahia

A Operação Factum, deflagrada pela Polícia Federal em Vitória da Conquista (BA) nesta terça-feira (3), desbaratou um esquema de corrupção praticados no âmbito do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis e Hipotecas da cidade.

O oficial titular do cartório o oficial titular do cartório, Antonio Carlos de Jesus Bramont, preso durante a operação, cobrava uma “taxa de agilização” para agilizar a realização de atos cartorários, tanto de particulares e como também de corretores de imóveis e despachantes.

Ele foi indiciado pela prática dos crimes de corrupção passiva, associação criminosa, tráfico de influência, falsidade ideológica e uso de documento falso.

Além disso, o chefe do cartório mantinha trabalhando naquela serventia as suas filhas e ainda outras pessoas de sua confiança, sem qualquer vínculo formal com o Tribunal de Justiça da Bahia, com o intuito de controlar o funcionamento do Cartório de acordo com os seus interesses, não aceitando a presença no local de outros servidores do Tribunal de Justiça que ali foram lotados.

Amanda Bezerra Bramont, Anna Caroline Bezerra de Castro e a despachante Maria Aparecida de Souza Pereira, tiveram a prisão temporária decretada. Além disso, mandados de busca e apreensão foram realizados na residência dos investigados e no Cartório em Vitória da Conquista – cidade a 520 km de Salvador.