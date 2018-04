Assista à sessão do Supremo que afunda Lula Por maioria, 6 a 5, os ministros da Corte máxima rejeitaram pedido de habeas corpus preventivo do ex-presidente e o jogaram na porta da prisão da Lava Jato para cumprir uma pena de 12 anos e um mês de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá