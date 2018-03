Assista à delação premiada de Marcelo Odebrecht

O empresário Marcelo Odebrecht, condenado na Operação Lava Jato, revelou em delação premiada à força-tarefa do Ministério Público Federal como operava o setor de propinas do grupo que presidiu até ser capturado por ordem do juiz federal Sérgio Moro.

Em longos e sucessivos relatos a uma numerosa equipe de procuradores da República, o mais poderoso empreiteiro do País escancarou negociatas, tráfico de influência, fraudes em licitações bilionárias, conluios e a corrupção que atingiu as mais altas instâncias do poder público.

Os depoimentos de Odebrecht, gravados em áudio e vídeo pela Procuradoria-Geral da República, compõem a base dos 76 inquéritos que o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, mandou abrir porque envolvem deputados, senadores, governadores, ministros e outros políticos que detêm foro privilegiado.

Outras investigações serão abertas em graus inferiores da Justiça – nestes casos, os investigados são ex-políticos ou agentes públicos que não desfrutam do foro especial.

Os vídeos da delação de Marcelo Odebrecht foram liberados pelo STF nesta quarta-feira, 13.

VEJA A DELAÇÃO DE MARCELO ODEBRECHT

Dilma quis saber se Temer recebeu propina por contrato da Petrobrás, diz Marcelo Odebrecht

GUERRA DOS PORTOS

‘Entra naquele favorzinho’, diz Marcelo Odebrecht

DOAÇÕES AÉCIO NEVES

COMPRA DE APOIO DE LEGENDAS PARA CHAPA DILMA 2014

INFLUÊNCIA JUNTO A GUIDO MANTEGA PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS NO SETOR DO ETANOL