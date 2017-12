Assista a acareação entre Bumlai e Delúbio

Em ação penal sobre o empréstimo fraudulento de R$ 12 milhões tomado pelo pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula, no Banco Schahin, em 2004, que seria para o PT. Parte desse valor, de R$ 6 milhões, foi repassado para o empresário do ABC Ronan Maria Pinto.

Bumlai apontou que tomou o empréstimo fraudulento a pedido, entre outros, de Delúbio. O ex-tesoureiro nega. Os dois foram acareados, em audiência realizada nesta segunda-feira, 27, pelo juiz federal Sérgio Mor, dos processos da Operação Lava Jato.

“O que eu faço eu assumo. No mensalão eu assumi todas as minhas responsabilidades”, declarou Delúbio – condenado no processo do mensalão e preso e réu da Lava Jato.

“Eu mantenho minha afirmação”, Bumlai.