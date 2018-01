Assim como fez na primeira denúncia, Temer reabre a agenda para diversas audiências

O presidente Michel Temer, que deve ser notificado nesta quarta-feira da denúncia por obstrução de justiça e organização criminosa, voltou a intensificar as agendas, recebendo parlamentares de meia em meia hora, e abrir o gabinete conforme é demandado, assim como fez durante a tramitação da acusação de corrupção passiva, que foi derrubada pela Câmara.

Nesta quarta-feira, no entanto, Temer, que nos últimos dias queixou-se de dor nas costas, vai iniciar a agenda um pouco mais tarde do que o de costume. Porém, não menos intensa. Às 11h30, o presidente recebe o líder do governo no Congresso, deputado André Moura (PSC/SE), que virá acompanhado do governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria; do Pastor Everaldo, presidente do PSC; e de produtores de sal do Estado do Rio Grande do Norte.

OUTRAS DO BLOG: + PF intima Okamotto a provar serviços de filhos de Lula a Instituto

+ ‘É a verdade!’: Glaucos da Costamarques, suposto ‘laranja’ de Lula, reafirma, ao Estadão, seu depoimento a Moro

Depois, às 15 horas, recebe o deputado Mauro Lopes (PMDB/MG), que é secretário-geral do PMDB. Às 15h30, a reunião será com o deputado Aluísio Mendes (PODEMOS/MA) e bancada do PODEMOS na Câmara.

Às 16 horas, tem audiência com o deputado Milton Monti (PR/SP); às 16h30, recebe o deputado Rômulo Gouveia (PSD/PB), que é 4º Secretário da Câmara dos Deputados. Às 17 horas, tem reunião com o senador Telmário Mota (PTB/RR). A agenda do presidente costuma ser atualizada ao longo do dia. Ontem, o presidente deixou o Palácio do Planalto pouco antes das 23 horas.

Defesa. Além do afago de receber parlamentares e bancadas, o presidente também tem dividido o tempo para a sua defesa. Ontem, sem constar na agenda oficial, Temer recebeu, no Palácio do Planalto, o advogado Eduardo Carnelós, que o defenderá na denúncia que tramita na Câmara. Carnelós, que substitui o criminalista Antonio Claudio Mariz, foi levado pelo subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Gustavo do Vale Rocha, que terá, segundo auxiliares, papel de aconselhamento informal como advogado no processo.

A conversa teve como objetivo discutir a estratégia da defesa que vai rebater, ponto a ponto, as acusações da segunda denuncia apresentada pelo ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot. A ideia é que a peça seja apresentada na semana que vem.