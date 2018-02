‘As pessoas diziam que iam lá jogar futebol, visitar o presidente’, afirma Pedro Corrêa em ação do sítio de Atibaia

O ex-deputado Pedro Corrêa (PP-PE) prestou depoimento nesta quinta-feira, 22, ao juiz federal Sérgio Moro. O ex-parlamentar falou como testemunha de acusação no processo sobre as reformas do sítio de Atibaia, que a Operação Lava Jato atribui ao ex-presidente Lula.

“Eu não tenho nenhum conhecimento de reforma feita no sítio de Atibaia. Eu sabia que o presidente Lula tinha um sítio em Atibaia, porque as pessoas diziam que iam lá jogar futebol, visitar o presidente. Mas eu não tinha conhecimento, nunca fui nesse sítio de Atibaia e não sabia nem o nome do sítio. Na verdade, na verdade, eu não tinha, eu sabia que os contratos tinham propina porque nós recebíamos propina da Diretoria de Abastecimento”, afirmou.

“Eu não estive no sítio de Atibaia, não sabia de sítio de Atibaia. Eu conheço o fato de uma maneira geral, conheço o fato de que o presidente tinha um sítio no interior de São Paulo, não sabia em que município era, mas que tinha um sítio e recebia os amigos no fim de semana, para jogar futebol, essas coisas. Pronto, não sei mais nada além disso.”

Corrêa confirmou o que declarou em outros depoimentos sobre a corrupção na Petrobrás, o fatiamento das diretorias entre os partidos da base do governo Lula e o envolvimento do ex-presidente no esquema.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO CRISTIANO ZANIN MARTINS, QUE DEFENDE LULA

Ex-deputado Pedro Correa afirma desconhecer vínculo entre Petrobras e reformas em sítio

O depoimento prestado hoje (22/02) pelo ex-deputado Pedro Correa nos autos da Ação Penal no. 5021365-32.2017.4.04.7000/PR reforçou a improcedência da denúncia oferecida contra o ex-presidente Lula no caso que trata de supostas obras em um sítio de Atibaia.

Correa admitiu que jamais teve conhecimento de qualquer vínculo entre os oito contratos da Petrobras indicados na denúncia e supostas obras realizadas nessa propriedade rural.

Após fazer referência a um sítio no interior de São Paulo em seu depoimento, Correa foi perguntado pela defesa de Lula: “o senhor ouviu falar só que o ex-Presidente tinha um sítio, é só isso?”, o ex-deputado reconheceu: “é verdade, é só isso”.

Lula é proprietário de um sítio em São Bernardo do Campo (SP), chamado “Los Fubangos”, como consta em sua declaração de Imposto de Renda. Já o sítio de Atibaia pertence à família Bittar.

“A forma de aquisição da propriedade e seu registro” do sítio de Atibaia, segundo afirmado pelo Ministério Público Federal (página 111 da denúncia), “não são objeto da denúncia” relativa a essa ação penal.

O juiz Sérgio Moro aceitou ouvir Pedro Correa como testemunha mesmo após ser alertado pela defesa de Lula de que o ex-deputado já havia sido condenado na Ação Penal 470 (“Mensalão”), teve o mandato parlamentar cassado em 2006 por quebra de decoro parlamentar, além de ter sido condenado pelo próprio Moro em outra ação penal. O mesmo juiz Sérgio Moro negou em três oportunidades ouvir o advogado Rodrigo Tacla Durán como testemunha arrolada pela defesa de Lula sob o fundamento de que a palavra de pessoa envolvida em crimes “não é digna de crédito”. O advogado não sofreu qualquer condenação, ao contrário de Correa”.

CRISTIANO ZANIN MARTINS

Advogado do ex-presidente Lula