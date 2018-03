As obras que tiveram propina de 5% a Cabral e seus aliados, segundo a Operação Calicute

Sérgio Cabral Filho, do PMDB, governou o Estado do Rio de Janeiro de 2007 a 2014, período em que o Brasil sediou a Copa do Mundo de futebol, cuja final ocorreu no Maracanã, e no qual a capital fluminense foi escolhida para sediar, pela primeira vez na história, os Jogos Olímpicos.

Com os avanços da Lava Jato na primeira instância, que mobilizou procuradores da República e juízes no Paraná e no Rio de Janeiro, porém, mostraram que, em seus sete anos à frente de um dos Estados mais ricos do País, Cabral teria chefiado um esquema de corrupção envolvendo o pagamento de propina “em quase todas as obras do governo” estadual, segundo o juiz Marcelo Costa Bretas, da 7ª Vara Federal no Rio, e da Petrobrás no Estado, que teriam rendido ao menos R$ 224 milhões em propinas ao peemedebista e seus comparsas.

Confira abaixo algumas das obras do governo do Rio que as investigações identificaram pagamento de propinas. Todas as obras abaixo, segundo as investigações, custaram cerca de R$ 1 bilhão:

REFORMA DO MARACANÃ:

DELAÇÃO:

PAC DAS FAVELAS:

DELAÇÃO:

ARCO METROPOLITANO:

DELAÇÃO: