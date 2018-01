‘As equipes brigavam por areia e cimento’, diz testemunha do sítio de Atibaia

A comerciante Patrícia Fabiana Melo Nunes, que foi sócia proprietária do Depósito Dias – suposta fornecedora de materiais de construção para as empreiteiras que reformaram o sítio Santa Bárbara, no município de Atibaia (SP), frequentado pelo ex-presidente Lula e seus familiares – declarou ao Ministério Público de São Paulo que ‘as equipes (responsáveis pelas obras) brigavam por areia e cimento’. Patrícia depôs no dia 10 de fevereiro.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A força-tarefa da Operação Lava Jato está convencida que a OAS e a Odebrecht bancaram as mudanças na propriedade rural, na qual o petista esteve 111 vezes. Segundo Patrícia ‘o boato que correu era que o sítio pertencia a Luiz Inácio Lula da Silva’.

A reforma ocorreu no segundo semestre de 2010, segundo Patrícia.

A comerciante citou os nomes do ‘engenheiro Frederico’ e do ‘arquiteto Neto’ como dois profissionais que se dedicaram ao empreendimento. “Outras pessoas que reformavam o sítio faziam pagamentos em dinheiro vivo”, revelou a testemunha.

[veja_tambem]

Segundo Patrícia, ‘ninguém comparecia em seu comércio uniformizado’.

Ela concluiu que ‘havia outras empresas no local porque havia conflito entre as equipes, tais como brigavam por areia e cimento’.

A defesa do ex-presidente afirma que Lula e seus familiares não são proprietários do Santa Bárbara.