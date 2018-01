Arquivo de celular só pode ser acessado por ordem judicial

Por Julia Affonso e Fausto Macedo

O juiz Paulo Bueno de Azevedo, da 4.ª Vara Federal Criminal em São Paulo, entendeu como ilícita uma prova resultante do manuseio do celular do suspeito, por parte de um policial, sem autorização judicial. O acusado foi preso em flagrante após assalto a uma agência dos Correios e, entre os objetos subtraídos , estava um rádio que pôde ser rastreado e assim, realizada sua detenção.

Os policiais utilizaram o celular do preso para exibir aos funcionários dos Correios fotografias que estavam salvas no aparelho para possível reconhecimento dos outros autores do roubo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o juiz, no entanto, esse procedimento das autoridades policiais só seria permitido se houvesse uma autorização judicial específica para esse fim – o manuseio do aparelho celular do preso -, ‘garantindo-se os direitos constitucionais da privacidade e intimidade da pessoa’.

As informações foram divulgadas no site da Justiça Federal em São Paulo pelo Núcleo de Comunicação Social. “Observo que a localização de fotos, vídeos etc. em celulares pode ser considerada uma espécie de busca digital ou virtual, comparável à busca de arquivos em computadores pessoais que, conforme é cediço, depende de prévia autorização judicial”, explica Paulo de Azevedo.

O juiz ainda cita uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerou inconstitucional essa prática, com o fundamento de que hoje o celular é muito mais do que um simples telefone. Embora uma decisão de país estrangeiro não constitua precedente válido no Brasil, Paulo de Azevedo a mencionou com a intenção de ‘chamar a atenção para o problema e para a nova realidade dos atuais telefones celulares’.

Ele ainda explica a diferença entre esta situação e a de uma revista física nos pertences pessoais, como malas, mochilas, bolsas e até no próprio corpo da pessoa, sempre com o intuito de averiguar a existência de alguma arma que ponha em perigo a própria autoridade ou algo que constitua objeto material do crime.

Paulo de Azevedo também entende ser situação diferente da de um ‘encontro casual de uma fotografia na carteira do investigado, sendo, no caso, encontro fortuito de provas’.

Assim, o magistrado entendeu que o reconhecimento pelas vítimas dos outros autores do crime por esse meio não pode ser utilizado posteriormente em eventual processo penal resultante dessa prisão em flagrante.

Em sua avaliação, como há indícios suficientes de que o preso tenha cometido o crime de receptação por ter sido visto saindo do carro no qual foi localizada a mercadoria roubada, e que, neste momento, existiria risco de fuga ou de desaparecimento do preso, já que não há comprovação de residência fixa, o juiz converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.