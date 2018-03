‘Aprendi quando um político quer ter dois minutos de glória’, diz Lula sobre Doria

O ex-presidente Lula comentou nesta sexta-feira, 7, em entrevista à rádio O POVO/CBN, de Fortaleza, as críticas que recebeu do prefeito de São Paulo, João Doria Jr. (PSDB). “Aprendi quando um político quer ter dois minutos de glória”, disse o petista. “No fundo, no fundo, ele quer que eu o transforme num personagem antagônico que eu não vou transformar. Ele foi eleito para governar São Paulo, parar de fazer pirotecnia e governar a cidade.”

No dia 26 de março, durante evento, o prefeito paulistano ‘dedicou’ ao petista o plantio de uma muda de pau-brasil. “Essa é talvez a árvore mais brasileira, por sua origem, sua característica e seu nome. Dedicamos essa árvore para um homem que tem a coragem de dizer que vai voltar para ajudar o Brasil. Esse cara de pau se chama Luiz Inácio Lula da Silva.”

Nesta sexta, 7, Lula foi entrevistado com exclusividade pelo jornalista Luiz Vianna, da rádio O POVO/CBN. Durante 23 minutos, o ex-presidente falou sobre a Operação Lava Jato e o juiz federal Sérgio Moro que, em março de 2016, deu a ordem para a Polícia Federal conduzí-lo coercitivamente.

Sobre as próximas eleições presidenciais, Lula disse que não está preocupado com as pesquisas. “Ainda tem dois anos pela frente. Estou preocupado com o que está acontecendo no Brasil”, disse.

OUÇA A ENTREVISTA DE LULA SOBRE MORO E A LAVA JATO