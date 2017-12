Após reprimenda de Cármen, mais 18 tribunais entregam holerites de magistrados

Após a presidente Conselho Nacional de Justiça Cármen Lúcia se dizer ‘horrorizada’ com a dificuldade de acessar os holerites da magistratura e estabelecer prazo de 48 horas para receber as informações, 18 tribunais enviaram planilhas com os dados requeridos. Agora, os vencimentos dos juízes e desembargadores de 25 Cortes estão disponíveis no site do CNJ.

Até as 17h desta segunda-feira, 4, apenas 7 tribunais haviam entregue os dados solicitados pela presidente do CNJ.

Tribunais Estaduais e do Distrito Federal e Territórios:

Tribunal de Justiça do Amazonas

Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Tribunal de Justiça do Paraná

Tribunal de Justiça do Espírito Santo

Tribunal de Justiça do Pará

Tribunal de Justiça de Pernambuco

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

Tribunal de Justiça de Roraima

Tribunais Regionais Eleitorais:

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte

Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá

Tribunal Regional Eleitoral do Piauí

Tribunais Federais:

Tribunal Regional Federal da 3a Região (Abrange os estados: MS, SP)

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Rio Grande do Sul)

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (São Paulo/ Interior)

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região (Sergipe)

Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (Paraíba)

Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (Roraima e Amazonas)

Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (Espírito Santo)

Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso)

Tribunais Militares:

Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo