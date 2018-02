Após prisão de Delcídio, Renan vai reunir líderes partidários no Senado

O presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou em nota nesta quarta-feira, 25, que foi informado no início da manhã pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que decretou a prisão do líder do governo na Casa, Delcídio do Amaral (PT-MS).

Segundo Renan, o Senado aguarda a remessa das informações do Supremo, que estabelece a Constituição Federal em seu artigo 53. De acordo com a Constituição Federal, desde a expedição do diploma, deputados federais e senadores não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável

“Posteriormente, o Senado Federal adotará as medidas que entender necessárias. O presidente do Senado vai reunir os líderes partidários e a Mesa Diretora. Durante o dia, a presidência do Senado Federal atualizará as informações”, informou a nota.

